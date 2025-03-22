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Bakan Göktaş, Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Bakan Göktaş, Şehit Ailesini Ziyaret Etti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesini ziyaret ederek, sosyal devlet anlayışını pekiştirdi. Bakan, ziyarette devlet himayesindeki çocukların da katıldığını belirterek, 102 farklı çocuk evinin şehit aileleriyle buluştuğunu vurguladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın ailesini ziyaret etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "1980 yılında şehit olan Şükrü Nural'ın kıymetli ailesiyle birlikte, devlet himayesindeki çocuklarımızı ziyaret ettik. Bizimle aynı anda 102 farklı çocuk evimiz daha şehit ailelerimiz tarafından ziyaret edildi. Büyük aile olmak işte tam da böyle bir şey; farklı hikayelerden gelip aynı masanın etrafında buluşabilmek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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