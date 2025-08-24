Bakan Göktaş'tan Kaza Nedeniyle Başsağlığı Mesajı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Evladımız Farah'a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Mersin-Antalya D-400 Karayolu Erdemli ilçesi Ayaş Mahallesi Yemişkumu sahili mevkiinde meydana gelen kazada hayatını kaybedenler için baş sağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Göktaş sosyal medyadan yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

" Mersin'in Erdemli ilçesinde, Diyarbakır'dan yaz kampı için yola çıkan evlatlarımızı taşıyan aracın trafik kazası geçirmesi sonucu bir yavrumuzun ve bir bakım personelimizin vefat ettiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Evladımız Farah'a ve kıymetli bakım personelimiz Yıldız Polat'a Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralıların bir an evvel sağlığına kavuşmasını temenni ediyorum. Acımız çok büyük. Başımız sağ olsun." - ANKARA