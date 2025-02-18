Kartalkaya yangıyla ilgili anket yapıldı, çıkan sonuç Bakan Ersoy'u üzecek

Topu belediyeye atan Bakan Ersoy vatandaşı ikna edemedi
Narin cinayeti davasında tahliye edilen 2 ismi alınlarından öperek karşıladılar

Cezaevinden çıkanların nasıl karşılandığına bakar mısınız
Elon Musk 'Çok sayıda vampir var' diyerek paylaştı! ABD'de sosyal güvenlik skandalı

Elon Musk "Çok sayıda vampir var" diyerek paylaştı
Eski nişanlısı, 21 yaşındaki Beyza'yı canice katletti

Henüz 21 yaşındaydı! Canice katledildi

Bakan Göktaş'tan depremzede çifte tebrik telefonu

Bakan Göktaş'tan depremzede çifte tebrik telefonu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan çifti telefonla arayarak tebrik etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan ve ilk bebeklerini kucaklarına alan çifti telefonla arayarak tebrik etti.

Pilot bölge olarak deprem bölgesinden başlatılan ve "Aile Yılı" kapsamında başvuruları 81 ile yaygınlaştırılan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında desteklenen, İskenderun'da yaşayan Göz çifti, bebeklerini kucağına aldı. Bakan Göktaş, 13 Ocak'ta Aile Yılı tanıtım programına katılmalarının ardından bebekleri Alpaslan'ı kucaklarına alan Şükriye ve Oğuzcan Göz çiftini telefonla arayarak tebrik etti.

Anne ve bebeğin sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Göktaş, Göz çiftini tebrik ederek, "Gözünüz aydın. Bu destek kredisinin size katkı sağlamış olmasından çok mutlu oldum. Yuva kurma döneminizde yanınızda olduğumuz için ayrıca mutlu olduk" dedi.

Göz çiftinin doğan ilk bebekleri için de destek alacaklarını hatırlatan Göktaş, "Aile Yılı'nda güzel bir aile olarak Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanmış oldunuz. Bundan sonraki süreçte Aile Yılı'nda da yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Biz büyük bir aileyiz. Siz de ailemizin bir parçasısınız. Aile ve Gençlik Fonu'ndan faydalanan, anne baba olan ilk çiftimizsiniz. Tekrar tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Göz çifti ise "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" ve bu kapsamda aldıkları Evlilik Öncesi Eğitim Programından yararlanmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek deprem öncesi nişanlı olduklarını ve aldıkları evlilik kredisi ile bazı eksikliklerini giderdiklerini aktardı. Göz çifti, bu kapsamda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakan Göktaş'a teşekkür etti.

Toplam başvuru sayısı 56 bin 256 oldu

Öte yandan Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular https://ailegenclikfonu.aile.gov.tr/ adresi üzerinden alınmaya devam ediyor. 14 Şubat'ta Aile ve Gençlik Fonu'nu tanıtmak için bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımın ardından Aile ve Gençlik Fonu'na başvurular artarak haftanın en yüksek başvuru sayısına ulaştı. Bugün itibarıyla Türkiye genelinde toplam başvuru sayısı ise 56 bin 256 oldu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Narin Güran cinayetinde iki tahliye! Özgürlüklerine böyle kavuştular
img

Rize'yi de deviren Galatasaray Süper Lig tarihine geçti
img

Hiç düşünmeden aldığı plaka sayesinde milyoner oldu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray Icardi'nin sözleşmesi askıya aldı

İyileşse bile oynayamayacak
İşsizlik oranı 0,1 puan azalırken en fazla istihdam hizmet sektöründe kaydedildi

Türkiye'de en fazla çalışan o sektörde var
Narin cinayetinde kritik gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak

Narin cinayetinde yeni gelişme! Köylünün yaptığı yanlarına kalmayacak
Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın

Aracını muayeneye getiren vatandaş, isyan etti: Allah aşkına bizi kurtarın
Sevgililer Günü'nde eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu

Eşine sürpriz yapmak isteyen adam, gördüğü tepki karşısında şoke oldu
Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Kemal Sunal ve Adile Naşit için skandal ifadeler

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.