Bakan Göktaş: Sosyal Yardımlarımızla Kimse Geride Kalmayacak

Rami Kütüphanesi'nde düzenlenen "Hikayenin Geri Kalanı" adlı fotoğraf sergisinde konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Sosyal yardımlarımıza ihtiyaç duyan her haneye dokunuyoruz. Aile temelli destek modellerimizle, kimsenin geride kalmadığı, bir toplum inşa ediyoruz. Elbette bu yolculukta, tüm paydaşlarımızla omuz omuza yürümenin değerini çok iyi biliyoruz. Türkiye'nin dört bir yanında 13 bin 921 faaliyet yürüttük" dedi.

Rami Kütüphanesi'nde "Hikayenin Geri Kalanı" adlı fotoğraf sergisi düzenlendi. Sergiye, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İstanbul Valisi Davut Gül ve çok sayıda sanatsever katıldı. Bakan Göktaş ve Vali Gül'ün açılış konuşmalarının ardından kurdele kesildi. Sergide fotoğrafın gücünün bir kelime ve bir cümleyle anlatılamayacağı vurgulandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, konuşmasına başlamadan önce, Kocaeli Dilovası'nda gerçekleşen yangında vefat edenlere baş sağlığı ve yaralılara acil şifalar dileyerek, bakanlık olarak sosyal destek ekipleri ile sahada olduklarını ifade etti. Göktaş, "Bugün, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, güçlü bir sosyal politika anlayışını hayata geçiriyoruz. Bu anlayışla, hem ülkemizde hem de dünyanın dört bir yanında, dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Sosyal yardımlarımıza ihtiyaç duyan her haneye dokunuyoruz. Aile temelli destek modellerimizle, kimsenin geride kalmadığı, bir toplum inşa ediyoruz. Elbette bu yolculukta, tüm paydaşlarımızla omuz omuza yürümenin değerini çok iyi biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın takdirleriyle ilan ettiğimiz 2025 Aile Yılı, bu anlamda, fark oluşturduğumuz bir dönem oldu. 2025 Aile Yılı, toplum nezdinde büyük bir karşılık buldu. Bu kapsamda Türkiye'nin dört bir yanında 13 bin 921 faaliyet yürüttük. Bu çalışmalar dijital dünyanın çocuklar üzerindeki etkisinden sosyal destek mekanizmalarına, kuşaklar arası dayanışmadan ebeveynlik becerilerinin güçlendirilmesine kadar her alanı kapsamaktadır. 2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vesilesiyle tüm bu çalışmaları kalıcı kılacağız. Aileyi ve dinamik nüfusu güçlendiren politikalarla, Türkiye'nin sosyal yapısını daha dirençli hale getireceğiz" şeklinde konuştu.

"Nerede bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık varsa devlet olarak da millet olarak da oradayız"

Açılış konuşmasında İstanbul Valisi Gül, "Türkiye'nin son olarak söylememiz gereken şeyse hem sivil toplum kuruluşları tarafından, hem devlet olarak ve bireysel olarak dünyanın her tarafında bakış açısı sınır ötesi. İnsanların diline, dinine ve mezhebine bakmadan nerede bir zulüm varsa, nerede bir haksızlık varsa devlet olarak da millet olarak da oradayız. Cumhurbaşkanımız Birleşmiş Milletler de 'dünya beşten büyüktür' derken bunun en üst temsilciliğini yaptı" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL