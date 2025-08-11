Bakan Göktaş: 'Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak vazifemiz'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit yakınları ve gazilerin her zaman yanlarında olduklarını söyledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık ve beraberindeki heyetle bakanlıkta bir araya geldi.

Bakan Göktaş, 'Terörsüz Türkiye' hedefi doğrultusunda, toplumsal dayanışmayı güçlendiren ve vefa duygusunu yaşatan her adımı önemsediklerini belirtti. Bu süreçte sivil toplum kuruluşlarının katkısını değerli bulduklarını, iş birliğini kararlılıkla sürdürdüklerini kaydetti.

Göktaş, "Şehitlerimizin aziz hatırasını yaşatmak, kıymetli yakınlarının ve gazilerimizin her daim yanında olmak en temel vazifemizdir" dedi. - ANKARA