Bakan Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi

Bakan Göktaş, şehit eşleriyle bir araya geldi
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bakanlık binasında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, şehit eşleriyle bakanlık binasında bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şehit eşleriyle bakanlıkta bir araya geldiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde huzurlu, güçlü ve Terörsüz Türkiye için geleceğe emin adımlarla ilerliyor. Bu kutlu yürüyüş, şehitlerimizin cesaretinin ve gazilerimizin eşsiz fedakarlıklarının bir eseridir. Onların aziz hatıralarına ve bizlere bıraktıkları kutsal emanetlere sonsuza dek sahip çıkacağız." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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