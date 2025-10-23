Haberler

Bakan Göktaş, Rojin'in Babası ile Bir Araya Geldi

Güncelleme:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile Bakanlıkta bir araya gelerek acılarını paylaştı ve sürecin hassasiyetle takip edileceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Rojin'in ilk günden beri daima yanında olduğumuz babası Nizamettin Bey ile Bakanlığımızda bir araya gelerek acılarını paylaştık, sürece dair hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı ifade ettik" dedi.

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından Rojin Kabaiş'in babası Nizamettin Kabaiş ile Bakanlıkta bir araya geldiği fotoğraflı bir paylaşım yaptı. Göktaş, Nizamettin Kabaiş'in her daim yanında olduklarını ve bir araya gelerek acılarını paylaştıklarını belirtti. Aynı zamanda Göktaş, sürece dair hassasiyet ve kararlılıklarını da ifade etti.

Bakan Göktaş'ın yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Rojin Kabaiş evladımızın vefatı hepimizi derinden yaraladı. Bugün, Rojin'in ilk günden beri daima yanında olduğumuz babası Nizamettin Bey ile Bakanlığımızda bir araya gelerek acılarını paylaştık, sürece dair hassasiyetlerimizi ve kararlılığımızı ifade ettik. Soruşturma, tüm deliller ve raporlar titizlikle incelenerek, yargı makamlarının tam koordinasyonunda yürütülmektedir. Rojin kızımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve metanet diliyorum. Bakanlık olarak süreci en yakından, hassasiyetle takip ediyoruz." - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
