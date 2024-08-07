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Bakan Göktaş: İsrail, soykırımın hesabını adalet önünde verecek

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimine ilişkin açıklamalarda bulundu. Göktaş, İsrail'in Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacağını ve adalet önünde hesap vereceğini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Güney Afrika'nın, Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimine ilişkin, "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek" dedi.

Göktaş, Türkiye'ye bulunan İspanya Kapsayıcılık, Sosyal Güvenlik ve Göç Bakanı Elma Saiz Delgado ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi.

Görüşmede, iki bakanlık arasında haziran ayında imzalanan mutabakat zaptı kapsamında yapılan çalışmaların yanı sıra yeni iş birliği imkanlarının ele alındığı, sosyal politikalara ilişkin görüş alışverişinde bulunulduğu belirtildi.

Toplantıda ayrıca Bakan Göktaş'ın İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına karşı İspanya'nın duruşundan dolayı Delgado'ya teşekkür ettiği öğrenildi.

Asırlardır barışın ve huzurun temsilcisi olan Filistin topraklarının bugün ateş çemberi altında tutulduğunu ifade eden Göktaş, "75 yıldır işgal altında olan Filistin, bütün dünyanın gözü önünde yağmalanıyor. Çatışmalar nedeniyle Gazze'de hayatını kaybeden 40 bine yakın Filistinlinin çoğunluğu kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bugün Filistinli kardeşlerimiz soykırıma uğruyor" dedi.

Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanında (UAD) İsrail'e karşı açtığı soykırım davasına Türkiye'nin müdahillik bildirimine ilişkin ise Göktaş, "İsrail, Gazze'de işlediği soykırımın üstünü kapatamayacak ve er ya da geç bu insanlık dışı vahşetin hesabını adalet önünde verecek" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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