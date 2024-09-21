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Bakan Göktaş, Depremden Etkilenen Çocuklarla Lunaparka Gitti

Bakan Göktaş, Depremden Etkilenen Çocuklarla Lunaparka Gitti
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla lunaparka giderek keyifli zaman geçirdi. Çocuklarla daha önceki etkinliklerini hatırlatan Göktaş, Bakanlık olarak deprem sonrası hızlı destek çalışmaları yürüttüklerini belirtti. Göktaş, 'Çocuklarımız yarının güçlü Türkiye'sini inşa edecek en zengin cevherimizdir' dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Kahramanmaraş merkezli depremlerde ailelerini kaybeden çocuklarla lunaparka gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Hatay programı kapsamında Kahramanmaraş merkezli depremlerde ebeveynlerini kaybeden Hataylı çocuklarla bir araya geldi. Onlarla yakından ilgilenen Göktaş, çocukların isteği üzerine onlarla lunaparka da gitti. Burada aralarında devlet himayesinde olanların da bulunduğu çocuklarla çarpışan araba, dönme dolap gibi oyuncaklara binen Göktaş, çocukların geçirdiği keyifli dakikalara eşlik etti.

Göktaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocuklarla bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti ifade etti. Hatay'da bir araya geldiği çocuklarla daha önce de Beşiktaş-Atakaş Hatayspor maçını Tüpraş Stadı'nda birlikte izlediklerini hatırlatan Göktaş, "İlk defa uçağa binen, ilk defa İstanbul'a giden çocuklarımızla orada da güzel vakit geçirmiştik" diye konuştu.

Hatay'da onlarla bir araya gelerek hem İstanbul ziyaretine dair anılarını tazelediklerini hem de lunaparkta eğlenceli vakit geçirdiklerini aktaran Göktaş, "Onların neşelerine ortak olmak bizleri ayrıca mutlu etti" ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Bakanlık olarak da ilk andan itibaren bölgede hızlı bir şekilde çalışmalar yürüttüklerini dile getiren Göktaş, "Tüm imkanlarımızı seferber ederek psikososyal destek ekiplerimizle depremden etkilenen kardeşlerimizin yardımına koştuk" dedi.

Göktaş, depremden etkilenen kentlerdeki çalışmalara aktif şekilde devam ettiklerini belirterek, "Vatandaşlarımıza destek olmayı sürdürüyoruz. O gün yaşadığımız zorlu günleri geride bırakırken, geçmişten gelen kardeşlik mirasıyla daha güçlü bir şekilde geleceğe yürüyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Aydınlık yüzlerine bakarak heyecanlandığımız çocuklarımız yarınların güçlü Türkiye'sini tesis edecek en zengin cevherimizdir" sözünü anımsatan Göktaş, "Bu inançla, çocuklarımızı geleceğe en güzel şekilde hazırlayacak çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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