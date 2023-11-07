Bakan Göktaş: "Aile odaklı sosyal hizmetlerimizde çatı kuruluş olan 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile odaklı sosyal hizmetlerimizde çatı kuruluş olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizle (SHM) aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi birçok hizmeti bir arada veriyoruz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, "Aile odaklı sosyal hizmetlerimizde çatı kuruluş olan Sosyal Hizmet Merkezlerimizle (SHM) aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi birçok hizmeti bir arada veriyoruz. Bu kapsamda 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi

Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, ailenin sahip olduğu güç ve çözüm kabiliyetinin toplumsal huzurun da teminatı olduğunu belirterek, bu yönüyle ailenin, yapısı ve işlevleri bakımından alternatifi olmayan bir kurum olduğunu kaydetti. Göktaş, "Vatandaşlarımıza sunduğumuz hizmetlerin odağında ailenin desteklenmesi ve güçlendirilmesi yer alıyor. Bakanlık olarak aile yapımızı güçlendirmek ve aileye yönelik sosyal politika ve sosyal hizmet faaliyetlerinin sağlam temeller üzerine inşa edilebilmesi hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sosyal hizmetler bağlamında çatı kuruluşumuz SHM'lerimizle aile, çocuk, genç, kadın, engelli, yaşlı, şehit yakınları ve gaziler başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza ihtiyaç alanlarında sosyal hizmet modelleri aracılığıyla destek sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Yıl sonuna kadar 2 SHM daha açmayı hedefliyoruz"

81 ilde bulunan SHM'ler aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine yönelik sosyal hizmet müdahalesi, takibi ve yönlendirmenin de yapıldığını belirten Göktaş, "Vatandaşlarımızın sosyal hizmet modellerine kolayca ulaşabildiği aile odaklı sosyal hizmetlerimizde çatı kuruluş olan SHM'lerimizle aile ve topluma yönelik koruyucu, önleyici destekler başta olmak üzere rehberlik ve danışmanlık hizmeti gibi birçok hizmeti bir arada veriyoruz. Bu kapsamda 408 SHM ile vatandaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerine hizmetlerimizi sunma, desteklerimizi en ücra noktalara ulaştırma gayreti içerisindeyiz. Bizim gözümüzde SHM'ler, vatandaşlarımız ile bakanlığımız arasında köprü görevi üstleniyor. Bu yıl içerisinde 408 SHM'yi vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yıl sonuna kadar 2 SHM daha açmayı hedefliyoruz" dedi.

Ailelere yönelik hizmetler veriliyor

Vatandaşların ihtiyaç duyduğu konularda sosyal hizmet modellerine erişebilmeleri için tüm Türkiye'deki SHM'lere başvurabildiğini, çözümler için vatandaşlara birebir destek sağlandığını vurgulayan Bakan Göktaş, SHM'lerde ailelere yönelik Aile Sosyal Destek Programı (ASDEP), Aile Eğitim Programı (AEP), Aile Danışmanlığı Hizmeti kapsamında hizmet verildiğini hatırlattı. Göktaş, şunları kaydetti:

"ASDEP ile aile ve bireylerin sosyal yardım ve sosyal hizmetlere olan ihtiyaçları tespit ediliyor, yapılan incelemeler sonucu Bakanlığımızın hizmet modellerinden uygun olanı uygulanıyor. Ayrıca ailelere yönelik rehberlik ve danışmanlık hizmeti de sunuluyor. ASDEP görevlilerimiz aracılığıyla 6,7 milyon haneye ulaşıldı. Sağlıklı, mutlu ve müreffeh ailelerin oluşması için hayata geçirilen AEP kapsamında ailelere eğitim, hukuk, iktisat, medya ve sağlık olmak üzere 5 alanda toplamda 28 modülden oluşan eğitimler veriliyor. Bu eğitimlerde, ailelerin sahip oldukları kaynakları etkin, verimli kullanmaları ve karşılaşabilecekleri risklere karşı önlemler almaları sağlanıyor. Ailelere yönelik bir diğer uygulama olan Aile Danışmanlığı Hizmetlerinde ise çiftlerin kendi başlarına çözemedikleri sorunların çözülmesi için rehberlik, danışmanlık ve eğitim alanlarında katkı veriliyor."

Bakan Göktaş, SHM'ler aracılığıyla verilen Evlilik Öncesi Eğitim Programı'na da değinerek, 2013 yılında hayata geçirilen evlilik çağına gelmiş ve aile kurmak amacıyla bir araya gelen çiftlerin evlilik hayatına hazırlanmalarını sağlayan Evlilik Öncesi Eğitim Programına bugüne kadar 1,6 milyon kişinin katıldığını ifade etti.

Kadınlara, çocuklara, engellilere rehberlik ve danışmanlık hizmeti

SHM'lerde ayrıca çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetler sunduklarını bildiren Göktaş, "Korunmaya muhtaç çocukların bakım kuruluşlarına yerleştirilmesi, sosyal ekonomik destek hizmeti verilmesi, koruyucu aile hizmeti ve risklerden korunması için eğitim ve danışmanlık hizmeti gibi birçok konuda çocuklara destek veriliyor. Kadınlarımıza yönelik sunulan hizmetlerde ise Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) olmayan yerlerde kadına şiddet olguları inceleniyor ve gerekli işlemler yapılıyor. Ayrıca kadınların sosyal ve ekonomik statüsünün geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık çalışmaları da yapılıyor. SHM'lerde engellilerin ve yaşlıların sosyal hayata aktif katılmaları için destekler de sunuyoruz. Engelli evde bakım desteği başvuruları burada inceleniyor ve sonuçlanıyor. Buna ek olarak engelli ve yaşlı bakım hizmetlerinden de yararlandırma işlemleri gerçekleştiriliyor" dedi. - ANKARA