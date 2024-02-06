Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Depremden etkilenen vatandaşlara yönelik çalışmalarımız devam ediyor

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2023 yılı boyunca yürüttükleri çalışmaların temel odağının depremden etkilenen vatandaşlara yönelik olduğunu belirterek, "Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk" dedi.

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen depremler sonrasında, Bakanlığın bölgede yürütmüş olduğu çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 2023 yılı boyunca yürüttükleri çalışmaların temel önceliği ve odağının deprem bölgesine ve depremden etkilenen vatandaşlara yönelik olduğunu ifade etti.

Deprem bölgesinde vatandaşların yanında yer alarak acılarına ortak olduklarının altını çizen Bakan Göktaş, "Yaraları sarmak için var gücümüzle çalıştık, çalışmaya da devam ediyoruz. Asrın felaketi olarak adlandırılan 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında devlet olarak ilk andan itibaren tüm imkanlarımızı seferber ettik. Bakanlık olarak biz de merkez ve taşra teşkilatımızla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yardımına koştuk. Sosyal yardımlar ve psikososyal desteklerimizle vatandaşlarımızı yalnız bırakmadık. Devlet-millet el ele vererek yönettiğimiz bu süreçte güçlü ve büyük Türkiye'nin kimseyi geride bırakmadığını bir kez daha görmüş olduk" diye konuştu.

Bakan Göktaş, Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinin ve ayni bağış depo yönetiminde Bakanlığın ana çözüm ortağı olduğunu hatırlattı.

Bölgeye 1,85 milyar TL kaynak aktarıldı

Yaşanan afetin ardından ivedi bir şekilde bin 341 kişilik Afet Acil Sosyal Yardım ve 4 bin 466 Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) ekiplerini bölgeye yönlendirdiklerini kaydeden Bakan Göktaş, vatandaşların acil ihtiyaçları için de Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına 1,85 milyar Türk lirası aktardıklarını ifade etti.

Afet alanında ihtiyaç duyulan malzemelerin lojistik planlamasının yanı sıra teminini de sağladıklarını ifade eden Bakan Göktaş, ulusal ve uluslararası olmak üzere toplam 88 ayni bağış deposu kurduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, deprem bölgesinde 206 deprem bölgesi dışındaki illerde 94 olmak üzere toplamda 300 sosyal market kurdukları belirterek, "Bölgede 14 Mobil Sosyal Market Tırı'nı faaliyete geçirdik. Kadınlar ve bebekler için 27 giyim ve bebek bakım ünitesi kurduk. Ayni bağışlar için hava araçlarıyla 487 sefer tertip ettik. 39 binden fazla yardım tırını ayni yardım depolarına yönlendirdik" dedi.

Deprem bölgesindeki 4,1 milyon kişiye psikososyal destek

Bakan Göktaş, Psikososyal Destek ekiplerince hastanelerde, çadırlarda ve vatandaşların yaşadığı tüm alanlarda depremden etkilenenlerle bire bir görüşmeler yaptıklarını ve ihtiyaçlarını tespit ettiklerini bildirdi.

Psikososyal Destek Hizmeti kapsamında 4,1 milyon kişiye ulaştıklarının bilgisini veren Bakan Göktaş, yapılan çalışmalara ilişkin ise şu bilgileri verdi:

"Deprem bölgelerinde afetin olumsuz etkilerini azaltmak ve psikolojik sağlamlığı artırmak için bireysel görüşmeler, psikoeğitim ve grup çalışmaları gerçekleştirdik. Verdiğimiz psikoeğitimlerde toplu yaşam alanlarının oluşturabileceği riskleri dikkate alarak mahremiyet, hijyen, aile içi iletişim vb. konuları önceliklendirdik. Çocukların gelişim dönemlerine bağlı olarak farklı psikoeğitimler gerçekleştirmenin yanı sıra sosyal iyileştirme çalışmaları kapsamında etkinlikler düzenledik. Ayrıca Bakanlığımız koordinasyonunda olmak üzere çeşitli STK'lar da vatandaşların ihtiyaçlarını karşıladı."

Kadın Kooperatifleri İş Atölyeleri kuruldu

Bakan Göktaş, STK'larla iş birliği içerisinde kadınlar ve çocuklar için çeşitli faaliyet ve etkinliklerin düzenlendiği merkezler açtıklarını belirterek, "Depremden etkilenen kadınların hayatlarını yeniden kurmaları bir yandan da rehabilitasyonlarına destek olmak amacıyla Kadın Kooperatifleri İş Atölyesi adı altında sosyal alanlar oluşturduk" dedi.

Çocukların güvenli ve huzurlu bir ortamda yetişmeleri için de Adıyaman ve Hatay'da yeni çocuk evleri sitelerinin temellerini attıklarını bildiren Bakan Göktaş, ayrıca deprem bölgesinde çocukların desteklenmesi için Kahramanmaraş ve Hatay ve Adıyaman'da Çocuk Yaşam Merkezlerini hizmete açtıklarının bilgisini verdi.

6 Mola Evi hizmete açıldı

Yaşanan afet sonrasında engelli ve yaşlı vatandaşları yalnız bırakmadıklarını belirten Bakan Göktaş, "Deprem sonrasında profesyonel bakıma ihtiyacı olduğunu tespit ettiğimiz 312 yaşlı ve 978 engelli olmak üzere bin 290 vatandaşımızı farklı illerdeki yatılı bakım kuruluşlarımıza yerleştirdik" dedi.

Bakan Göktaş, depremden etkilenen engelli bireylerin deprem sonrası günlük rutine dönüşlerini kolaylaştırmak için 6 Mola Evi'ni hizmete açtıklarını ifade etti.

Depremden etkilenen vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için çeşitli kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde olduklarını da vurgulayan Bakan Göktaş, şunları söyledi:

"Vatandaşlarımıza psikososyal destek hizmeti, çocuk ve gençlere yönelik faaliyetler yürütülmesi, çocuk ve aile dostu merkezlerin kurulması amacıyla Bakanlığımız ile sivil toplum kuruluşları arasında 'İş Birliği Protokolleri' imzaladık. Güçlü iş birlikleriyle bölgemizin yaralarını sarmaya devam ediyoruz. Depremden etkilenen kardeşlerimiz için canla başla sahada aktif bir şekilde çalışmalarımızı kesintisiz sürdüreceğiz." - ANKARA