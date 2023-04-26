Bakan Ersoy'un eşi Pervin Ersoy Abant'a hayran kaldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy, Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı'na geldi. Pervin Ersoy, muhteşem doğaya hayran kalarak, "Gerçekten her mevsim ayrı güzel, şu tabiatın güzelliği bizi inanılmaz etkiledi" dedi.

Türkiye'nin doğa harikalarından biri olan Abant Gölü Milli Parkı ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor. Şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan ve ziyaretçilerine doğayla iç içe huzur dolu vakit geçirme imkanı sunan Abant Gölü Milli Parkı, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un eşi Pervin Ersoy'u ağırladı. Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün programı çerçevesinde çeşitli temaslarda bulunmak üzere Abant'a gelen Pervin Ersoy, Abant'a hayran kaldı. Pervin Ersoy'a, Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay, İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Fazıl Karaduman eşlik etti. Göl iskelesinde bol bol fotoğraf çekme imkanı bulan Pervin Ersoy, bir çiftin evlilik teklifine de şahit oldu. Ersoy, genç çifte mutluluklar diledi.

Abant göl iskelesinden manzara karşısında etkilendiğini belirten Pervin Aksoy, "Bizler bugün rota hane ekibi olarak Bolu'dayız, Abant Gölü'ne geldik. Gerçekten her mevsim ayrı güzel Abant gölü. Bugün de çok etkilendik. Aslında şu anda çok fazla güneş yok ama bulutların yansıması, Abant gölünün bize getirdiği şu tabiatın güzelliği bizi inanılmaz etkiledi. Çok mutluyuz. Defalarca Bolu'ya gelmişimdir. Burada olmaktan çok mutluyuz" diye konuştu.

Bolu İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay tarafından Pervin Ersoy'a Köroğlu heykeli ve saat hediye edildi. - BOLU