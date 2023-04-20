Bakan Ersoy'dan Ramazan Bayramı mesajı

Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ramazan Bayramı dolayısı ile yayımladığı mesajda, "Mübarek Ramazan ayını tamamlayarak bizleri bayrama ulaştıran Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Bu yıl Ramazan ayına olduğu gibi bayrama da biraz buruk giriyoruz. 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli ve 11 şehrimizi etkileyen depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Allah ülkemize, milletimize bir daha böyle acılar yaşatmasın. Devlet ve millet omuz omuza vererek deprem bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının en kısa süre içinde sarılması için başlatılan çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. İnanıyorum ki devletimizin ortaya koyduğu bu yoğun çaba neticesinde çok daha güvenli şehirler inşa edilecek. Rabbim birlik ve beraberlik içinde bizleri bir sonraki Ramazan ayına kavuştursun. Ramazan Bayramı ülkemize İslam alemine ve tüm insanlığa barış, kardeşlik ve huzur dolu günler getirsin. Hepimizin bayramı mübarek olsun" ifadelerini kullandı. - ANKARA