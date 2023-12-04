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Bakan Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in İddialarına Cevap Verdi

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in arıtma konusundaki iddialarına cevap verdi. Bakan Ersoy, turizm bölgelerindeki atık su arıtma yatırımlarını Bakanlık olarak devraldıklarını ve tamamladıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" sözleri üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bakanın arıtma konusunda 'iftira attığını' ve 'yalan söylediğini' iddia etmişti. Özel'in bu ifadeleri üzerine Bakan Ersoy da bir açıklamada bulundu.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un, Antalya'da düzenlenen Resort Kongresi'nde, "Her ne kadar büyükşehir belediyelerinin sorumluluğunda olsa da onların yapmadıkları altyapı yatırımlarını Bakanlık olarak devralıp biz yapıyoruz" sözlerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel cevap vermiş, bakanın arıtma konusunda 'iftira attığını' ve 'yalan söylediğini' iddia etmişti. Özel'in bu ifadeleri üzerine Bakan Ersoy da bir açıklamada bulundu.

Bakan Ersoy, altyapı yatırımlarının belediyelerin sorumluluğunda olmasına rağmen Antalya ve Muğla gibi turizmin öne çıktığı illerde acil ihtiyaç duyulan atık su arıtma yatırımlarının yapılmadığını söyledi.

Türkiye turizminin en önemli merkezlerinden olan bu şehirlerin her yıl milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçi ağırladığını ifade eden Bakan Ersoy, mavi bayraklarını kaybetme riski olan bu turizm şehirlerinin atık su arıtma sorununu aciliyet gerektirdiği için Bakanlık olarak görmezden gelemediklerini vurguladı.

Bakanlık olarak, bu şehirlerin atık su arıtma tesisi yapımı işlerini devraldıklarını ve tesis yapımına hız verdiklerini belirten Bakan Ersoy, bu kapsamda toplam değeri yaklaşık 1,82 milyar lira olan Antalya Belek Serik-2 ve Muğla Bodrum Atık Su Arıtma Tesisi yatırımlarını tamamlayarak 2021 ve 2023 yıllarında bu tesisleri hizmete aldıklarını söyledi.

Kemer Çamyuva'daki atık su arıtma tesisinin ise 80'li yıllarda yapıldığını ve kapasitesinin yetmeyerek ilçenin artık su artıma ihtiyacını karşılamadığını kaydeden Bakan Ersoy, Bakanlık olarak 2 milyar yatırım bedeli olan tesisin yapımına başlandığını ve 2024 yılı Mart ayında da açılacağını bildirdi.

"Tesisin günlük 45 bin metreküp kapasitesi, 10.2 kilometre kanalizasyon sistemi, 800 metresi derin deşarj olarak deniz içerisinden yürütülen 3.5 kilometre deşarj hattı bulunmaktadır. Açıldığı andan itibaren bölgesinin 50 yıllık ihtiyacını giderecektir" diyen Ersoy, açıklamasına şöyle devam etti:

"Turizm bölgelerindeki atık su arıtma tesisleri yapım işi ilgili belediyenin belediye meclisinden ve belediye başkanının da onayından geçerek karşılıklı olarak imza ile devir alınmaktadır. İvedi ihtiyaç olduğu halde ilgili belediyeler tarafından bu yatırımların yapılmaması doğal olarak turizm bölgelerimizde olumsuzluklara sebep olmaktadır. Bunun önüne geçmek için söz konusu yatırımlar Bakanlığımızca yapılmakta ve giderlerin tamamı da yine Bakanlığımızca karşılanmaktadır. Protokoller çerçevesinde alınacak olan atık su gelirlerinin miktarı ve ne kadar süre ile alınacağı yine ilgili belediye ve Bakanlığımızca hesaplanarak, ortak mutabakat sonrası belirlenmektedir. Söz konusu bu gelirin, 50 yılda bile tesislerin finansman ve yatırım maliyetlerini amorti edemeyeceği aşikardır. İddia edildiği gibi tesisler kendini 5 yılda amorti edebiliyorsa neden ilgili belediye bu tesisleri kendisine yapmak yerine Bakanlık ile protokol imzalamayı talep ediyor. Biz, Bakanlık olarak belediyenin işlerini yapmaya meraklı değiliz. Turizmin geleceği açısından ihtiyacı da görmezden gelemiyoruz."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bölge ihtiyaçlarını karşılayan bu yatırımlar için eleştirmek yerine teşekkür etmesi gerektiğini ifade eden Bakan Ersoy, "Özel, emek hırsızlığı yapmak yerine kendi belediyelerine el atmadıkları trafik, su ve daha birçok altyapı sorunu dolayısıyla kızmalıdır. 5 yıl boyunca ne hizmet yaptınız diye sorgulamalıdır. Yapılanlar ve yapılmayanlar ortadadır" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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