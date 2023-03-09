Bakan Ersoy, Berlin Turizm Fuarı'nda Türk stantlarını gezdi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ITB Berlin Turizm Fuarı'nda Türk stantlarını gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Dünyada turizm alanındaki en önemli fuarlardan biri olan ITB Berlin Turizm Fuarı, Covid-19 pandemi önlemleri çerçevesinde verilen 3 yıllık aranın ardından yeniden sektör temsilcilerini ve turizm paydaşlarını bir araya getiriyor. 1966'tan bu yana aralıksız olarak düzenlenen ve Berlin'in en önemli uluslararası etkinliklerinden biri olan ITB, bu yıl özel ziyaretçileri kabul etmeyerek kapılarını yalnızca sektör temsilcilerine ve dünya basınına açıyor.

Fuarda aralarında Türkiye'nin de bulunduğu toplam 184 ülkeden 12 bin 400 turizm şirketi ve sektör temsilcisi, 160 bin metrekare alanda ziyaretçilerle buluşuyor. 7-9 Mart tarihleri arasında "Mastering Transformation" (Dönüşümde Uzmanlaşmak) adı altında düzenlenen ITB'nin bu yıl konuk ülkesi Gürcistan oldu.

Bakan Ersoy fuara Katıldı

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da fuarın ikinci gününde ITB'yi ziyaret etti. Beraberindeki heyetle Türk stantlarını gezen Bakan Ersoy, Türk sektör temsilcilerini ziyaret edip, fuarla ilgili katılımcılarla ayaküstü kısa sohbetler etti.

Berlin Turizm Fuarı'na bu yıl Türkiye'den yüz civarında, tur operatörü, seyahat acentesi otel ile turizm alanında faaliyet gösteren çeşitli kuruluşlar katılıyor. Türkiye standında giderek önem kazanan sağlık turizmi, golf turizmi, doğa sporu gibi alanlar da yer alıyor.

International Tourism Exchange Berlin (ITB), dünya çapında turizm sektöründeki en önemli etkinlik olarak görülüyor. - BERLİN