Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'da Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere Afyonkarahisar'a geldi. Bakan Ersoy sabah saatlerinde geldiği kente ilk ziyaretini Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'na yaptı. Ziyarette Bakan Ersoy'u Vali Yiğitbaşı ve protokol üyeleri karşıladı. Ziyaret basına kapalı olarak gerçekleştirildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Mehmet Nuri Ersoy Karahisar Yerel Haberler

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