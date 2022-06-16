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Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'a geliyor

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'a geliyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geleceği belirtildi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geleceği belirtildi.

Bakan Ersoy'un sabah saatlerinde kente geleceği ve ilk olarak Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret edeceği kaydedildi. Ardından inşaat çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemelerde bulunacağı sonrasında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü eğitim semineri kapanış programına katılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmet Nuri Ersoy Karahisar Yerel Haberler

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