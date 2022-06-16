Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'a geliyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geleceği belirtildi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un çeşitli temaslarda bulunmak üzere yarın Afyonkarahisar'a geleceği belirtildi. Bakan Ersoy'un sabah saatlerinde kente geleceği ve ilk olarak Vali Doç. Dr. Kübra Güran Yiğitbaşı'nı ziyaret edeceği kaydedildi. Ardından inşaat çalışmaları devam eden Afyonkarahisar Müzesi'nde incelemelerde bulunacağı sonrasında ise Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü eğitim semineri kapanış programına katılacağı öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR İhlas Haber Ajansı / Yerel Kübra Güran Yiğitbaşı Mehmet Nuri Ersoy Karahisar Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Bakan Ersoy, Afyonkarahisar'a geliyor - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.