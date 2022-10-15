Bakan Dönmez: "Ekiplerimiz tek tek gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan 1 arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor"
Yerel Haberler
Bakan Dönmez: "Ekiplerimiz tek tek gerekli kontrolleri yapıyorlar.
Bakan Dönmez: "Ekiplerimiz tek tek gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan 1 arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor"
"Yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız bir yandan devam ediyor"
Bakan Bilgin:
"Milletimizin başı sağolsun"
BARTIN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaşanan maden faciasının ardından açıklamalarda bulundu.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel