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Bakan Dönmez: "Ekiplerimiz tek tek gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan 1 arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor"

Yerel Haberler

Bakan Dönmez: "Ekiplerimiz tek tek gerekli kontrolleri yapıyorlar.

Bakan Dönmez: "Ekiplerimiz tek tek gerekli kontrolleri yapıyorlar. Belirsizliğini koruyan 1 arkadaşımızı da arama çalışmaları devam ediyor"

"Yangının izole edilmesi ve soğutulmasıyla ilgili çalışmalarımız bir yandan devam ediyor"

Bakan Bilgin:

"Milletimizin başı sağolsun"

BARTIN - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaşanan maden faciasının ardından açıklamalarda bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Vedat Bilgin Fatih Dönmez Genel Yerel Haberler

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