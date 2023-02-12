Bakan Dönmez, deprem bölgesinde çalışan elektrik işçilerini ziyaret etti

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin birçok noktasından deprem bölgesine gelerek arızaların giderilmesi için çalışan elektrik işçilerini ziyaret etti, kent genelindeki elektrik dağıtımıyla ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin birçok noktasından deprem bölgesine gelerek arızaların giderilmesi için çalışan elektrik işçilerini ziyaret etti, kent genelindeki elektrik dağıtımıyla ilgili son durum hakkında bilgi aldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, elektrik dağıtım şirketi çalışanlarının bir arada bulunduğu Toroslar EDAŞ Hatay Lojistik Merkezi'ne geldi. Burada işçilerle konuşan Dönmez, kent genelindeki elektrik dağıtımıyla ilgili son durum hakkında bilgi aldı. Ardından işçilere hitap eden Dönmez, deprem bölgesinde yaraların sarılması için çalışmaların gece gündüz devam ettiğini söyledi. Dönmez, depremden etkilenen Hatay'da havadan incelemelerde bulundu.

"Trafo yapamıyorsak jeneratörle çözeceğiz"

Sahada elektrikle ilgili çözüm bulmak için 3 binden fazla kişinin mesai harcadığını ve Türkiye'nin birçok noktasından ekiplerin destek için geldiğini vurgulayan Dönmez, "Pratik çözümlerle, direği yerine dikemezsek ağaç direk dikeceğiz. Dağıtım merkezi, trafo yapamıyorsak jeneratörle çözeceğiz. Ama ne yaparsak yapalım bir şekilde çözüm bulacağız. Bunu daha önceden afet yaşanan bölgelerde yaşadık. Ölçek çok büyük ama sorunlar hemen hemen aynı. Çok sayıda sorun var çözüm bekleyen. Ama ben sizin gayretinize güveniyorum" dedi.

"Hepimiz için zor bir imtihan"

Afet bölgesinde yaşayan vatandaşların üzüntüsünün çok büyük olduğunun altını çizen Dönmez, vatandaşları kırmadan ve taleplerinin yerine getirileceğini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

"Vatandaşlarımızın beklentisi genel olarak önce barınma. Ardından da enerji ile ilgili ihtiyaçların giderilmesi oluyor. Kolay bir süreç değil, hepimiz için zor bir imtihan. Bu acılı günümüzü paylaşan, onların dertlerine çözüm üretmek için çalışan siz kardeşlerime de gönülden teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hakkınız büyük, hakkınızı helal edin."

Bakan Dönmez, daha sonra Hatay'ın Arsuz ve Belen ilçelerindeki kriz koordinasyon merkezinde bir toplantı gerçekleştirdi. - HATAY