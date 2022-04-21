Bakan Dönmez, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek'i ziyaret etti

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Afyonkarahisar'daki programları çerçevesinde Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti.

Afyonkarahisar'a gelen Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Vali Gökmen Çiçek'i ziyaret etti. Valilik önünde milletvekilleri Veysel Eroğlu ve Ali Özkaya ile Vali Gökmen Çiçek tarafından karşılanan Bakan Dönmez, valilik şeref defterini imzaladı. Bakan Dönmez ve beraberindeki heyet daha sonra Vali Çiçek'i makamında ziyaret etti. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / Yerel