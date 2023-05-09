Bakan Dönmez '15 Mayıs'ta kaldığımız yerden devam edeceğiz'

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 20 yılda 'yapılamaz' denilen, hayali bile kurulamayan birçok projeyi hayata geçirmiş bir Cumhurbaşkanımız olduğunu belirterek, "Ben halkımız bu yapılanları göreceğini, değerlendireceğini, takdir edeceğini düşünüyorum" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, son 20 yılda 'yapılamaz' denilen, hayali bile kurulamayan birçok projeyi hayata geçirmiş bir Cumhurbaşkanımız olduğunu belirterek, "Ben halkımız bu yapılanları göreceğini, değerlendireceğini, takdir edeceğini düşünüyorum" dedi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde bulunan ETİ Maden Tesislerini gezisinde konuşan Bakan Dönmez, Türkiye'de 20 öncesine kadar bu madenlerin işlenmediğini hatırlattı. Bir basın mensubunun, "Muhtemel bir hükümet değişikliğinde bu madenler kalır mı? Çalışmalar devam eder mi?" sorusu üzerine konuşmasına devam eden Bakan Dönmez şunları söyledi;

"Olasılıklar üzerine konuşmak istemem. Ama şunu söyleyeyim. 20 yıl önce bunlar niye yapılmadı ? Gerek petrol de gerek gazdaki keşiflerimiz, enerji, elektrik tarafındaki nükleer güç santralinden, rüzgar santrallerinde, güneş santrallerine kadar. Şimdi maden teknolojileri alanında da bunlar geçmişte yapılabilirdi. Aslında biz maalesef bu konulara çok geç başlamışız Türkiye'de. Ama şu son 20 yılda yaptıklarımızla aradaki farkı kapattık. Yani gelişmiş ülkelerle baktığımızda. Şimdi artık, beraberiz onlarla yarışta. Bundan sonra inşallah sayın cumhurbaşkanımızın önderliğinde bir hükümet kurulacak olursa, artık fark bizim lehimize dönmüş olacak. Biz buna inanıyoruz. Diğer olasılığı değerlendirmek istemiyorum. Yerli milli teknolojiler de geldiğimiz nokta çok önemli. Daha önce evet yollar yapıyorduk. Ama o yollarda sürecimiz kendi aracımız yoktu. Bugün şimdi direkt bakın elektrikli otomobille sektöre çok hızlı bir giriş yaptık. Denizde kendi savaş gemilerimizi yapıyoruz, uçak gemilerimizi yapıyoruz. Havada İHA'larımız, SİHA'larımız var. Şimdi bu hava filomuzu ayrıca kendi muharip savaş uçaklarımız girecek. Milli teknolojiyle geliştirdiğimiz helikopterlerimizi yapıyoruz. Son 20 yılda 'yapılamaz' denilen hayali bile kurulamayan birçok projeyi aslında hayata geçirmiş bir Cumhurbaşkanımız var. Ben halkımız bu yapılanları göreceğini değerlendireceğini, takdir edeceğini düşünüyorum. 15 Mayıs'tan itibaren de yine kaldığımız yerden devam edeceğimize inanıyorum."

Bakan Dönmez ve beraberindekiler ardından Beylikova ilçe merkezine geçerek burada belediye önünde toplanan vatandaşlarla bir araya geldi. Buradaki konuşmaların ardından esnaf ziyareti gerçekleştirildi. - ESKİŞEHİR