Bakan Derya Yanık, Cenevre ve Roma'da bir dizi toplantıya katılacak

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 14-15 Haziran'da İsviçre'nin Cenevre kentinde düzenlenecek Kadınlara Yönelik Ayrımcılığın Önlenmesi (CEDAW) Komitesinin 82'nci oturumuna katılacak. Yanık, daha sonra 16-17 Haziran'da Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansına katılmak üzere İtalya'nın başkenti Roma'ya gidecek.

Birleşmiş Milletlerin (BM) temel insan hakları sözleşmeleri arasında yer alan ve kadın hakları konusunda uluslararası standartları belirleyen ilk sözleşme olan Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığı Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW) bünyesinde Türkiye'nin 8'inci Dönemsel Ülke Raporu sunumu Cenevre'de yer alan BM Ofisi'nde gerçekleştirilecek.

Türkiye raporunun değerlendirilmesi 2 gün sürecek

CEDAW Komitesi'nin 82'nci oturumu çerçevesinde Türkiye raporunun değerlendirilmesi 2 gün sürecek. CEDAW Komite başkanı tarafından açılacak oturumun ardından Bakan Derya Yanık, konuşma yapacak.

Bakan Derya Yanık, CEDAW raporlama döneminde ülkedeki gelişmeleri aktaracak

Konuşmasında CEDAW raporlama döneminde Türkiye'deki gelişmeleri aktaracak olan Bakan Derya Yanık, ayrıca, adalete erişim, ulusal mekanizma, kadına yönelik şiddet, eğitim, sağlık, istihdam, karar alma mekanizmalarına katılım gibi başlıklara da değinecek. Türkiye'yi temsil edecek heyette Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık başta olmak üzere Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı ve İŞKUR temsilcileri de yer alacak.

Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansına Katılmak Üzere Roma'ya gidecek

Bakan Yanık, Cenevre'deki toplantının ardından 16-17 Haziran'da "Tüm Yaşlar İçin Sürdürülebilir Bir Dünya: Hayat Boyu Dayanışma ve Eşit Fırsatlar İçin Güçleri Birleştirmek" başlığıyla Roma'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu (UNECE) Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansına katılacak.

Çeşitli paneller düzenlenecek

Konferans bünyesinde Bakanlar düzeyinde yuvarlak masa toplantısı gerçekleştirilecek. Bakan Yanık, "Uzun Süreli Bakıma Erişim ve Bakım Verenler ile Aileler için Desteği Sağlamak" başlıklı bir konuşma gerçekleştirecek. Program çerçevesinde yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra yaşlanma politikaları ve iyi uygulama örnekleri üzerine yan etkinlikler ile uzman düzeyinde paneller gerçekleştirilecek.

MIPAA/RIS Uygulamasının Dördüncüsü Roma'da düzenlenecek konferansla sonlandırılacak

Yaşlanan nüfusların ülkeler için bir fırsat alanına dönüştürülmesi ve mevcut sistemlerin demografik yaşlanma sürecine uyumlaştırılması ve yaşlıların yaşam kalitesinin iyileştirilmesi için 2002 yılında Madrid Uluslararası Yaşlanma Eylem Planı ve Bölgesel Uygulama Stratejisi (MIPAA/RIS) kabul edildi. Bu çerçevede uygulama sürecinin her beş yılda bir hem bölgesel hem de küresel düzeylerde değerlendirilmesi kararı alındı. 2018-2022 yıllarını kapsayan MIPAA/RIS uygulamasının dördüncüsü ise 2021 yılında ülkelerin ulusal raporlarını sunma çalışmalarıyla başladı. Bu çerçevede Türkiye beş yıllık dönemde yaşlılık alanında kaydedilen gelişmeler ve planlanan çalışmalarını kapsayan Ulusal Yaşlanma Ülke Raporunu tamamladı. MIPAA/RIS uygulamasının dördüncü değerlendirme döngüsü 16-17 Haziran'da Roma'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu Yaşlanma Üzerine Bakanlar Konferansı ile sonlandırılacak. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel