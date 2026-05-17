Bakan Çiftçi: "Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavgaya müdahale sırasında 2 polis şehit oldu"

Güncelleme:
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Tekirdağ Çorlu'da silahlı kavga olayına müdahale edildiği sırada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu 2 polisin şehit olduğunu duyurdu.

Bakan Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Tekirdağ Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç; görevli iken silahlı kavga olayına müdahale ettikleri esnada şüpheli şahsın ateşli silahla karşılık vermesi sonucu şehit olmuşlardır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet; kederli ailelerine, kahraman emniyet teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
