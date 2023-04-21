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Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak merak edenlere tanıttı

Bakan Çavuşoğlu, Togg'u kullanarak merak edenlere tanıttı

Yerel Haberler

Antalya'dan AK Parti Milletvekili Adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Gazipaşa'da vatandaşlarla bayramlaştı.

Antalya'dan AK Parti Milletvekili Adayı gösterilen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Gazipaşa'da vatandaşlarla bayramlaştı. Merkez Camii'nde bayram namazını kılan Bakan Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe halkıyla buluştu. AK Parti seçim ofisi açılışına da katılan Dışişleri Bakanı, ilçeye yeni makam aracı Togg ile geldi. Gazipaşa sokaklarında ilk kez Togg'u gören vatandaşlar araçla fotoğraf çektirmek için adete yarışa girdi. Gazipaşa'da Togg ile şehir turu yapan Çavuşoğlu, gençlere aracı tanıtarak kaliteli ve donanımlı bir araç üretildiğini belirtti. - ANTALYA

Seçim Sonuçları

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Mevlüt Çavuşoğlu Gazipaşa AK Parti TOGG Yerel Haberler

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