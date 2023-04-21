Bakan Çavuşoğlu bayram namazını Gazipaşa'da kıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazını Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, her yıl olduğu gibi bu yıl da bayram namazını Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde kıldı.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde geleneksel hale getirdiği bayram namazını kılan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Merkez Camii'nde vatandaşlarla, ardından Cumhuriyet Meydanı'nda ilçe halkıyla bayramlaştı. Elini öpmeye gelen çocuklara harçlık dağıtan Çavuşoğlu, ardından AK Parti seçim ofisi açılışına katıldı. Burada İlçe Başkanı Ali Doğan ve Kadın Kolları Başkanı Ümmü Oğuz tarafından karşılanan Bakan Çavuşoğlu, akabinde Kredi Yurtlar Kurumunda konaklayan depremzedelerle kahvaltıda bir araya geldi. Gazipaşa'daki bayramlaşma programlarının ardından Çavuşoğlu Alanya'ya hareket etti. - ANTALYA