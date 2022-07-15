Bakan Bozdağ Yahudi mezarlığına yapılan saldırıyı kınadı
İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki Yahudi mezarlığına yapılan tahribi kınadığını duyurdu.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İstanbul'daki Yahudi mezarlığına yapılan tahribi kınadığını duyurdu.
Bakan Bozdağ sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya şu notu düştü:
" İstanbul'da Yahudi vatandaşlarımıza ait Hasköy Mezarlığı'ndaki bazı mezar taşlarının tahribini ve bu tahribi yapan saldırganları kınıyorum. Yahudi vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konuyla ilgili adli soruşturma başlatmıştır." - ANKARA
İhlas Haber Ajansı / Yerel