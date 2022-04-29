Bakan Bozdağ: "Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir" - Haberler

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Bakan Bozdağ: "Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir"

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Bozdağ: 'Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir" dedi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Ülkemizde görülmekte olan bir dava ile ilgili Berlin Büyükelçimizin Almanya Dışişleri Bakanlığı'na çağrılması, Türkiye'nin içişlerine açık bir müdahale girişimidir" dedi.

Bozdağ, Almanya'nın dahil hiçbir ülkenin Türkiye'nin içişlerine müdahale girişiminin hakkı da haddi de olmadığını belirtti.

Bakan Bozdağ'ın açıklamasının tümü şu şekilde:

"Kraichtal ve Backnang yangınını, Solingen Faciası, Ludwigshafen Yangını, Hanau'da ırkçı terör saldırısı ve NSU Davası gibi nice katliamın faillerinin yargılandığı davalarda Almanya'nın hukuku nasıl ayaklar altına aldığına tüm dünya şahittir. Almanya Türkiye'ye değil kendine baksın. Türkiye tam bağımsız bir devlettir. Türk milleti adına karar veren Türk yargısı da tam bağımsızdır. Türk hakimleri; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdan kanaatlerine göre hüküm verirler. Haddini aşan Almanya'yı kınıyorum ve uluslararası hukuka uymaya davet ediyorum." - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye, Almanya, Berlin, Yerel, Haberler

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