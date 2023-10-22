Bakan Bolat: "Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz"

Gaziantep'in ev sahipliğinde düzenlenen Horasis Global Toplantısı uluslararası yatırımcılar ve CEO'ların katılımıyla başladı. Toplantının açılış programına katılan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, " Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Ticaret Odası'nın ev sahipliğinde uluslararası yatırımcı ve CEO'ların katılacağı Horasis Global Toplantısı açılış programı ile başladı.

Şehitkamil Kültür ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen açılış programına Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Horasis Başkanı Frank-Jürgen Richter, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Sanayi Odası Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, Horasis yöneticileri ve ilgili uluslararası yatırımcılar ile CEO'lar katıldı.

Horasis Global Toplantısı açılış konuşmasını gerçekleştiren Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye'nin ekonomik hedefinin ilk 10 ekonomi olduğunu söyleyerek, " Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz" dedi.

Türkiye'nin en gelişmiş beşinci ekonomisine sahip olan Gaziantep'in ithalat ve ihracatıyla diğer illere örnek olduğunu söyleyen Bolat, "Gaziantep Türkiye'nin en gelişmiş beşinci ekonomisi konumuna geldi. Aslında ülkemizin şehirlerinin yarısı Gaziantep ölçeğinin yarısını başarırsa biz bugün kişi başına 25 bin, 30 bin dolarlık milli geliri konuşuyor olabilirdik ama o günleri de yakında Türkiye Yüzyılı hedefi yönünde yakalayacağız" ifadelerini kullandı.

"Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık trajedisi ciğerimizi yakıyor"

Bolat, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını durdurması gerektiğini global toplantıda da dile getirerek, "Gazze'de bütün dünyanın gözleri önünde yaşanan insanlık trajedisi sebebiyle gönlümüzün, ciğerlerimizin yandığını da ifade etmek istiyoruz. Dünyayı iyileştirmek her şeyden önce barışı, sivilleri ve çocukları korumakla başlar. Bizim için dini, dili, milliyeti, kimliği ne olursa olsun masum sivillerin ve sivil yerleşim bölgelerinin bombalanmasını hedef alınmasını asla kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Bu noktada Filistin'de yaşananların bir an evvel son bulması ve ateşkes sağlanması için ve bölgede kalıcı bir barışı sağlanabilmesi için Cumhurbaşkanımızın günlerdir çok büyük bir ölçüde çaba sarf ettiği ortamda vicdan sahibi olan tüm insanları ve ülkeleri harekete geçmeye davet ediyoruz" şeklinde konuştu.

"104 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıp yaşadık"

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra 104 milyar liralık bir kayıp yaşandığını ve deprem bölgesini daha yaşanabilir bir hale getireceklerini söyleyen Bolat, "Çok büyük bir yıkım oldu. 104 milyar dolar civarında bir ekonomik kayıp yaşadık. Bu şehirlerimizi yeniden inşa etmek ve eskisinden daha güzel, daha kaliteli, daha yaşanabilir, daha müreffeh hale getirmek boynumuzun borcudur. Hükümetimiz, tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlik ve beraberlik içinde deprem felaketinin yaralarını hızla sarıyor" ifadelerine yer verdi.

"Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz"

Ömer Bolat, yeni hükümet programında 2053'te ilk 10 ekonomide olacaklarını ve satın alma paritesine göre ise 5 ekonomi içerisine gireceklerini belirterek, "Çevreye duyarlı afetlere ve ileri teknolojiye dayanıklı, yüksek katma değer üreten, geliri adil paylaşan, istikrarlı, güçlü ve müreffeh bir Türkiye'yi hedef aldık. Bu vizyonda istikrarlı büyüme, güçlü ekonomi, yeşil ve dijital dönüşümle rekabetçi üretim, nitelikli insan, güçlü aile, sağlıklı toplum, afetlere dirençli yaşam alanları, sürdürülebilir çevre, adaleti esas alan demokratik, iyi yönetişim olmak üzere on ikinci kalkınma planımız, beş ana eksenden oluşmaktadır. Ülkemizin 2053 vizyonu çerçevesinde Türkiye ekonomisinin üst grubunda bir ülke olarak küresel ölçekte rekabetçiliği yenilikçiliği teşvik eden yapısal dönüşümleri gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin 2053'te dünyada ilk 10 ekonomi, satın alma gücü paritesine göre ise dünyada ilk 5 ekonomi arasında yer almasını hedefliyoruz. Ayrıca markalaşmanın da desteklenerek dünyanın en değerli yüz markası arasında en az 5 markaya sahip olmayı da hedefliyoruz. Diğer taraftan 2053 yılında küresel ekonomiden aldığınız payın da yüzde 2'nin üzerine çıkması ve hizmet ticaretini de dahil ettiğimizde bu oranın daha da yükselmesi hedeflerimiz arasındadır" dedi.

"2030 yılına kadar ki hedefleri yakalamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz"

"Birleşmiş Milletler nezdinde 2015 tüm üye devletlerin kabul ettiği 17 adet sürdürülebilirlik hedefini çok değerli buluyoruz" diyen Bakan Bolat, "2030 yılına kadar ki hedefleri yakalamanın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Uluslararası ekonomik ve siyasi karar mekanizmalarının daha adil ve çorak çok taraflılık esasında olması gerektiğine inanıyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın her fırsatta ve uluslararası platformlarda ifade ettiği gibi dünyanın beşten büyük olduğu ve daha adil bir dünyanın mümkün olduğu tezini ısrarla vurgulamaya devam edeceğiz. Avrupa Birliği tarafından başlatılan yeşil mutabakat süreci çerçevesinde biz de Türkiye olarak kendi yol haritamızı oluşturduk. Ticaret Bakanlığımız koordinasyonunda 2020 yılında yeşil mutabakat eylem planı yayınlandı. Bu eylem planı ile ekonomi temelli üretimde, ticarette, tarımda, lojistikte, finansta ve pek çok alanda yeşil dönüşümü hedefleyen bir sisteme geçişi hedefliyoruz. Ticaret Bakanlığı olarak koordinasyon rolünü üstlenip ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu bir şekilde sürdürülebilir kaynak, etkin yeşil bir ekonomiye geçişin desteklenmesi hedefiyle ihracatçı firmalarımızın da yeşil dönüşüm içinde ihtiyaç duyacakları belge ve sertifika çalışmalarını bakanlık olarak destekliyoruz. Bunun yanında turkuaz ise marka desteklerinden faydalanan firmalarımızın karbonsuzlaşma yol haritası ve karbon ayak izi hesaplanması gibi danışmanlık giderlerini de biz bakanlık olarak karşılıyoruz. KOBİ'lerimizin kaynak, süreç, enerji verimliliği ve dijitalleşme gibi konularda ihtiyaç duyacakları farkındalık oluşturma, yol haritası belirleme, yöntem ve hedefler tespit etme ve ihtiyaç analizi gibi konularda KOBİ'lere danışmanlık hizmeti ve destek paketi veriyoruz" diye konuştu.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber de, "Özellikle şehrime dışarıdan gelen tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyorum. Özellikle yurt dışından gelen misafirlerime söylemek isterim, her biriniz birbirinden güzel ülkelerinizden benim güzel ülkeme ve güzel şehrime hoş geldiniz. Çok özel bir ildesiniz. Sizi çok özel bir ilde misafir ediyoruz. Biz de sizi tüm misafirperverliğimiz, tüm güzel güler yüzümüz, tüm hoş sohbetimiz gördüğünüz kültürel, etnografik, sosyolojik değerlerimizle karşıladık. Bilimle, sanayiyle, üretimle, istihdamla, fabrikalarla şekillendiren bir kent hissediyorum. Gaziantep'i bu ülkede yaşayan bir idareci olarak iyi bilirim. Yaklaşık 500 bin kişiyi bu kentte misafir ediyoruz. Kıymetli misafirlerim ve bunu tüm açık kalpliliğimizle, tüm insani duygularla tüm benim ülkeme özgü hasretlerimizle yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise, "Hepimiz zamanın ve mekanın şahitleriyiz ve şu anda dünyada yaşanan kaostan dolayı canımız yanıyor. Gazze'de çocuklar ölüyor, masum insanlar öldürülüyor. Çocukların öldüğü, öldürüldüğü, dünyada hiçbirimiz masum değiliz. İşte bu zulmün bitmesi için sivillere insani müdahaleye izin verilmesi için bugün bu salonda Horasis'in başkanlığında, uluslararası bir toplulukta dünyaya bir şey söylemek istiyoruz. Mustafa Kemal Atatürk'ün söylemiş olduğu 'Yurtta barış, dünyada barış' bir Türkiye modelidir. Bir Gaziantep modelidir. Allah'ın izniyle bu duruş daha güçlü bir duruşla, dünyadaki insanlar yükselecek zulüm bitecek, savaşlar bitecek. Çocukların ölmediği, öldürülmediği bir dünyayı, sevgi yüzyılını birlikte inşa edeceğiz diyorum. Gaziantep en güzel antik kentlerden biridir. Antik kentleriyle 23 müzesiyle, Panorama'daki yüz yıl önce ecdadın verdiği bizi gazi yapan mücadeleyi tarihi eseri bir sanat eserine dönüştüren müzeleriyle Türkiye'nin dünüdür. Dünyanın dünüdür. Gaziantep bugündür. Özellikle tekstilde, halıda, gıdada, kimyada dünyanın en büyük ihracat merkezindeyiz. En büyük üretim merkezindeyiz. Yalnız Gaziantep OSB'de şu anda 280 bin kardeşimiz çalışıyor. Gaziantep İpek Yolu'nun kalkınma yoluna dönüştürmüş, dili, dini, mezhebi, cinsiyeti ne olursa olsun kardeşlik hukukuyla Halil İbrahim sofrasına oturmuş bir şehirdir. Gaziantep gelecektir. Gaziantep bugün akıllı sanayiyle, sanayi yüksek teknolojiyi geçirmek için model fabrikalar kurarak. Gaziantep yeşil sanayiyle attığı suyu, toprağı kurutmasın. Ağacı kurutmasın. Balığı öldürmesin diye yüksek biyolojik arıtmaya geçen büyük bir gelecektir. Gaziantep'te büyük bir potansiyel var. Bugün burada olmamızın nedeni Horasis'in Türkiye'de ilk kez Gaziantep'te toplanmasının nedeni tesadüf değildir. Dünya Bankası'nın bilimsel araştırmasından dünyanın en büyük rekabet etme gücü olan 9. şehirdir. Burada olan 300 CEO'ya burası bir üretim merkezidir. Aynı zamanda büyük bir pazardır. Biliyoruz ki dün akşam resepsiyonda tanıştığımız teknolojinin dünyadaki en iyi temsilcileri burada Bizde yüksek teknolojiye geçmek istiyoruz. Biliyoruz ki büyük finansal kuruluşlar, altyapı kuruluşları burada. Bizim de daha büyük olma, iddialı olma şehrinde, hedefimiz var. O yüzden bugün bu salon herhangi bir salon değildir. Allah'ın izniyle bu yapılacak çalışmalar, bu toplantılar tek başına Gaziantep'e gelip toplantıya katılma ve bir yemek yeme, içme yeri değildir. Büyük dostlukların, büyük kardeşliklerin, büyük üretim merkezlerinin olduğu en önemli merkezdir. Çünkü Gaziantep coğrafi olarak üç saat sonra bu Avrupa'nın kalbine, üç saat sonra Asya'nın kalbine, üç saat sonra kuş uçuşuyla Afrika'nın kalbini açabiliyorsunuz. Bu büyük bir rekabet gücü getiriyor. Orta Doğu pazarı elimizdeki en büyük pazarlardan bir tanesi. İşte o yüzden Türkiye Yüzyılı başlıyor. Türkiye Yüzyılı üretimin yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı yatırımın yüzyılı olacak, Türkiye Yüzyılı ihracatın yüzyılı olacak" diye konuştu. - GAZİANTEP