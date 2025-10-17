Haberler

Türkiye-Afrika Ticaret Hacmi 40 Milyar Dolar

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye-Afrika arasındaki ticaret hacmi 7 kat arttı.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, "Türkiye- Afrika arasındaki ticaret hacmi 7 kat arttı. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşıyoruz. 2028'de 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen 5. Türkiye- Afrika İş ve Ekonomi Forumu (TABEF) sona erdi. Kapanış törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Afrika İş Konseyi Başkanı Dr. Amany Asfour, Afrika Birliği Komisyonu Ekonomik Kalkınma, Ticaret, Turizm, Sanayi ve Madencilik Komiseri Francisca Tatchouop Belobe ile Güney Afrika Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Paul Mashatile katıldı.

Törende bir konuşma yapan Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Afrika ile ilişkileri her alanda geliştirmenin 2003 yılında bir hükümet ve devlet stratejisi olarak başlatıldığını belirterek "O günden bugüne geçen 22 yılda çok büyük gelişmeler ilerlemeler sağladık. Türkiye 2005 yılında Afrika Birliği'nde gözlemci, 2008 yılında stratejik ortak konumuna gelmişti. 2013'den bu yana da Afrika ile olan ilişkilerimiz Afrika ortaklık politikası çerçevesinde yürütülmektedir" diye konuştu.

Afrika'ya yönelik yatırımların ve diplomatik temasların hızla arttığını vurgulayan Bakan Bolat, "Türkiye olarak Afrika ülkelerindeki elçilik sayılarımızı 4 katı artışla 44'e yükselttik. Yine bu çerçevede tam 50 Afrika ülkesi ile ticaret ve ekonomik işbirliği anlaşmaları imzaladık. 31 Afrika ülkesi ile yatırımların karşılıklı teşviki ve korunması anlaşmaları, 18 ülke ile çifte vergilendirmenin önlenmesi anlaşmalarını imzaladık. Bunlar yürürlüktedir. Ayrıca 5 Afrika ülkesi ile de serbest ticaret anlaşmaları imzaladık" dedi.

"Türkiye-Afrika arasındaki ticaret hacmi 7 kat arttı"

Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ticari ilişkilerinde önemli bir ivme yakaladığını belirten Bolat, "Türkiye-Afrika arasındaki ticaret hacmi 7 kat arttı. Bu yıl 40 milyar dolara ulaşıyoruz. 2028'de 50 milyar dolar ticaret hacmine ulaşmayı hedefliyoruz. Türk yatırımcılar Afrika ülkelerinde hemen her yerde yüz binlerce Afrikalı vatandaşa üretim ve istihdam noktasında katkılar sunan yatırımlarını yapmaktadır. Afrika 1,5 milyarı aşan nüfusu, 3,5 trilyon doları aşan milli geliri ve çok daha fazla olan ekonomik potansiyelleriyle dünya ekonomisinin geleceğinde anahtar bir rol oynayacak çok önemli bir kıtadır. ve Türkiye olarak her alanda diplomaside, siyasette, bölgesel sorunların çözümünde Afrika ile dayanışma, ara buluculuk ve ortaklık ilişkilerimizi giderek artan ölçüde sürdürmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Forum kapsamında gerçekleştirilen panellerde çeşitli başlıkların ele alındığını belirtem Bakan Bolat, "Bu yıl katılım çok daha yüksek oldu. 26 ülkeden bakanlar, bakan yardımcıları ve 3 bine yakın Afrikalı iş insanları ülkemize, davetimize icabet ederek geldiler. Hem hükümetler arası, hem de bakanlıklar arası resmi görüşmeler gerçekleştirdik. 9 ayrı panelde değerli bakan arkadaşlarımın sunumları ve kıymetli panelistlerin sunumları ve yatırım görüşmeleriyle çok önemli konular ele alındı" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
