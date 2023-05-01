Bakan Bilgin: 'PKK'nın katlettiği yüzlerce şehit işçimizi rahmetle anıyorum'

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu anlamlı günde emekçi düşmanı terör örgütü PKK'nın katlettiği yüzlerce şehit işçimizi ve tüm şehit emekçileri rahmetle anıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, "Bu anlamlı günde emekçi düşmanı terör örgütü Pkk'nın katlettiği yüzlerce şehit işçimizi ve tüm şehit emekçileri rahmetle anıyorum" dedi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla resmi sosyal medya hesabından paylaşımdan bulundu. PKK terör örgütünün şehit ettiği emekçileri rahmetle anan Bilgin şu ifadeleri kulandı:

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin müreffeh geleceğini emek emek beraber inşa ettiğimiz emekçilerimizin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü yeniden kutluyorum. Bu anlamlı günde emekçi düşmanı terör örgütü PKK'nın katlettiği yüzlerce şehit işçimizi ve tüm şehit emekçileri rahmetle anıyorum." - ANKARA