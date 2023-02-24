Bakan Bilgin: "1 buçuk milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık"
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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen yerler için kamusal ihtiyaçların giderilmesi adına bakanlık olarak 1 buçuk milyar lira tahsis ettiklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerden etkilenen yerler için kamusal ihtiyaçların giderilmesi adına bakanlık olarak 1 buçuk milyar lira tahsis ettiklerini açıkladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Afetten etkilenen yerlerde kamusal ihtiyaçların giderilmesi için Toplum Yararına Program çerçevesinde 1 buçuk milyar lira tahsis ederek 20 bin 700 kişilik istihdam sağladık. Sosyal devlet olma bilinciyle emeğin yanında olacak, depremin yaralarını sarmak için elimizden geleni yapacağız" dedi. - ANKARA