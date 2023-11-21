Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak: 'Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır'

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları var. Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Son dönemde Bakanlığa bağlı yurtlarda yaşanan asansör kazalarına ilişkin konuşan Bak, yurtlardaki asansörlere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile birlikte karekod uygulaması getireceklerini, bu sayede öğrencilerin her şeyi şeffaf şekilde görebileceğini dile getirdi.

Asansörün tipinin, bakımının ne zaman yapıldığı gibi bilgilerin karekoddan görülebileceğini söyleyen Bak, "Karekodların yerleştirilmesi çok kısa süre içinde tamamlanacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından mühendisler görevlendirildi, bütün yurtlar tek tek dolaşılıyor, asansör sistemleri kontrol ediliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Bak, asansör sözleşmelerinin de mercek altına alındığını bildirerek, "Aydın'daki asansör kazasında adli soruşturma kapsamında 3 kişi tutuklandı. İdari soruşturmada ise görevlendirilen bakanlık müfettişi rapor hazırlıyor" dedi.

"Bakımlar yapılıyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor"

Yurtlardaki asansörlerde güvenlik tertibatları olduğuna dikkati çeken Bak, şunları kaydetti:

"Bu zamana kadar hiçbir yurdumuzda asansör düşme olayı olmamıştır. Voltaj düşmesi gibi durumlarda asansör kendini emniyete alarak, en alt kata, yani güvenli yere otomatik olarak iniyor. Öğrenci yurtlarındaki asansörlerin sözleşmeleri her sene yenileniyor, bakımları yapılıyor, her ay periyodik olarak muayene ediliyor, arıza var ise anında müdahale ediliyor." - ANKARA