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Bakan Bak: İstanbul'daki Öğrenci Yurtlarında Sorun Yok

Bakan Bak: İstanbul'daki Öğrenci Yurtlarında Sorun Yok
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'daki depremler sonrası öğrenci yurtlarının durumunu değerlendirdi ve hiçbir problem yaşanmadığını belirtti.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İstanbul'da yaşanan depremlerin arından yaptığı açıklamada, "İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Bak, İstanbul'da gerçekleşen depremlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu.

"İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır"

Bakan Bak açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'daki öğrenci yurtlarımızda çok şükür bir problem bulunmamaktadır. Az önce Atatürk Kız Öğrenci Yurdu'muzdaki kardeşlerimle birlikteydim, şimdi Çemberlitaş'tayım. Tüm çalışma arkadaşlarım yurtlarımızda öğrencilerimizin yanında, ailelerimiz müsterih olsun. Tekrar geçmiş olsun. Allah, bir daha yaşatmasın". - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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