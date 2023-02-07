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Bakan Akar ve Bakan Koca, yıkımı helikopterle havadan inceledi

Yerel Haberler

Bakan Akar ve Bakan Koca, yıkımı helikopterle havadan inceledi Hatay'daki yıkım helikopterle havadan görüntülendi Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıktığı büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki dram helikopterle havadan görüntülendi.

Bakan Akar ve Bakan Koca, yıkımı helikopterle havadan inceledi

Hatay'daki yıkım helikopterle havadan görüntülendi

HATAY - Kahramanmaraş merkezli büyük depremlerin yıktığı büyükşehirlerin başında gelen Hatay'daki dram helikopterle havadan görüntülendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yıkılan binaları helikopterle havadan inceledi.

Askeri üsten helikopterle havalanan iki bakan Hatay'ı havadan kontrol ettiler. Yıkılan binalardaki çalışmalar ve yaşanan dram gökyüzünden kaydedildi. Hatay'da bir mahalledeki binaların hemen hemen yarısının yıkıldığı dikkat çekti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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