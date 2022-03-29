Bakan Akar, kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi - Haberler

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Bakan Akar, kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bakan Akar, kuvvet komutanları ile video telekonferans toplantısı gerçekleştirdi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve kuvvet komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar başkanlığında, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu ve birlik komutanlarının katılımıyla video telekonferans toplantısı gerçekleştirildi. Bakan Akar toplantıda, faaliyetlere ilişkin bilgi alarak talimatlar verdi. Toplantıda, Ukrayna'daki son durum da değerlendirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Genelkurmay Başkanı, Yaşar Güler, Hulusi Akar, Milli, Yerel, Haberler

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