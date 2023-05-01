Bakan Akar ile gençlerle buluşan Başkan Büyükkılıç'tan anlamlı şiir

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte ilk açıldığı günden bu yana yoğun ilgi gören Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti, gençlerle bir araya geldi.

Kurşunlu Otoparkı'nda ziyarete açılan MSB Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret eden Bakan Akar, Bakan Nebati ile Başkan Büyükkılıç, vatandaşların ve gençlerin yoğun ilgi ve sevgisi ile karşılaştı.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a, MSB Dijital Gösterim Merkezi ziyaretinde, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Adayları Şaban Çopuroğlu, Mahmut Gürcan, AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm de eşlik etti.

LED ekranda TSK envanterinde bulunun yerli ve milli silahlar 3 boyutlu içerikleri ilgiyle izleyen heyet, daha sonra Dijital Gösterim Merkezi'ni gezdi. Burada TEKNOFEST gençliği ve birçok spor alanında derece yapan genç sporcularla söyleşiye katılan Bakan Akar ile Bakan Nebati, samimi ve sıcak bir sohbet gerçekleştirdi. Gençlere nasihat veren ve tecrübelerini paylaşan Bakan Akar, okul hayatının önemine işaret etti. Bakan Akar, Spor A.Ş.'nin örnek kuruluşlardan birisi olduğunu söyleyerek, Başkan Büyükkılıç'ı desteklerinden dolayı tebrik etti.

"Memduh Başkan bizi her türlü destekliyor, çok güzel tesislerimiz var"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş.'nin minik şampiyon sporcusu Mira Özaktı bu spora bayıldığını söyleyerek, figürler gösterdi.

Mira'nın hem annesi hem de antrenörü olan Çiğdem Kiraz Şahin de, "Ben de dünya şampiyonuyum, milli takım antrenörüyüm. Kızım 3,5 yaşında wushu sporuna başladı. Türkiye'nin gücünü, gururunu görüyoruz. Belediye başkanımız Memduh Başkan bizi her türlü destekliyor, çok güzel tesislerimiz var, malzeme imkanlarımız çok yüksek. Bundan sonraki süreçlerde de ülkesini, bayrağını temsil eden dünya ve Avrupa şampiyonu nesiller yetiştirmek istiyoruz" diye konuştu.

Spor A.Ş.'nin şampiyonları ise, Başkan Büyükkılıç'a verdiği desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

Başkan Büyükkılıç şiir okudu

Başkan Büyükkılıç da gençlerle buluşmada, üstat Necip Fazıl Kısakürek'in 'Zindandan Mehmed'e Mektup' isimli şiirini seslendirdi. Şiirin 'Bir de, geri adam, boynunda yafta. Halimi düşünüp yanma Mehmed'im! Kavuşmak mı? Belki. Daha ölmedim!' satırlarını okuyan Başkan Büyükkılıç, gençlerden alkış aldı.

Bakan Akar da, Başkan Büyükkılıç'ı gençlere bu imkanları verdiği için bir kez daha tebrik edip, kutladı. - KAYSERİ