Bakan Akar'dan öğrencilere 'inek lakabı' uyarısı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de bir araya geldiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılı olmalarını, kitap okumalarını ve çok çalışmalarını isteyerek, "Derslerini çalışan, kitabını okuyan, kimseye zararı olmayanlara hemen 'inek' diye damgayı vuruyorlar.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kayseri'de bir araya geldiği öğrencilere eğitim hayatlarında başarılı olmalarını, kitap okumalarını ve çok çalışmalarını isteyerek, "Derslerini çalışan, kitabını okuyan, kimseye zararı olmayanlara hemen 'inek' diye damgayı vuruyorlar. Bundan vazgeçmek gerek" dedi.

Akar, beraberinde Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Milli Savunma Bakanlığı Dijital Gösterim Merkezi'ni ziyaret etti. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterindeki yerli ve milli silahları inceleyen Bakanlar Akar ve Nebati, daha sonra spor müsabakaları ve akademik alanlarda başarı sağlayan öğrencilerle Merkez'de bir araya geldi.

Sözlerine Şırnak'ta şehit olan iki asker ile Tel Abyad'da şehit düşen iki polis başta olmak üzere tüm şehitlere rahmet, gazilere şifa dileklerini ileterek başlayan Akar, gençlerin ve onlara yapılan yatırımların önemli olduğunu belirtti. Gençlere yapılan yatırımın ülkenin geleceğinin teminat altına alınması anlamına geldiğini ifade eden Akar, gençlerin de eğitim ve öğretim hayatlarını başarıyla tamamlamalarının önemini dile getirdi.

Düzenli ders çalışan, kitap okuyan öğrencilere geçmişten bu yana 'inek' lakabının takıldığını belirten Akar, "Derslerini çalışıyor, kitabını okuyor, kimseye zararı yok ama hemen 'inek' diye damgayı vuruyorlar. Bundan vazgeçmek gerekiyor. Bizim eğitim dediğimiz konunun temel aracı okumak. Okuma olmadan bir yere varmamız, bilgi sahibi olmamız mümkün değil. 'Ben bilirim' anlayışından kurtulmamız gerekiyor" diye konuştu.

Artık soru çağının yaşandığını, soru sorabilmek için de bilgi sahibi olunması gerektiğini belirten Akar, gençlere 'öğrenmek için çekinmeden soru sormaları' tavsiyesinde bulundu. Yerlilik ve millilik konusuna da vurgu yapan Akar, "Her konuda yerli ve milli olmaya dikkat edeceğiz. Ait olduğumuz toplumun değerlerine sahip çıkacağız" diye konuştu.

Son dönemde yapılan yerli ve milli üretim TCG Anadolu ile TOGG örneklerini veren Akar, "Bazıları bunlarda eksik buluyor, eleştiriler yapıyor. Bunlar çok yanlış. Biz yaptık, bunları üretmeye başladık. Tabii ki bu şekilde kalmayacak ve gelişecek. ATAK-1 helikopterini yapmıştık şimdi ATAK-3'e geçtik. Her versiyon bir öncekinden daha ileri gidecek. Bundan dolayı yerli ve milli olarak ürettiğimiz silahımıza, aracımıza sahip çıkmak mecburiyetinde olduğumuzu unutmayacağız" ifadelerini kullandı.

Gençlerin öğrenilmiş çaresizlikten uzak durması gerektiğini, bunun için de çok okumaları, çalışmaları ve araştırmaları gerektiğini vurgulayan Akar, öğrencilerden hayallerinin peşinden koşmalarını ve hayatlarını planlamalarını istedi. Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde uluslararası alanda kişilikli ve kimlikli politikalarıyla bir özne haline geldiğini belirten Akar, "Özellikle Balkanlar'da, Kafkasya'da, Ortadoğu'da, Karadeniz bölgesinde Türkiye'nin olmadığı bir denklem yaşayamaz. Savunma, güvenlik, diplomasi, ekonomi ve sosyal bakımdan böyle bir noktadayız. Bunun daha ileri gitmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Gençlerden Türkçeyi doğru kullanmalarını, güçlü lisan bilgisine sahip olmalarını isteyen Akar, "Sağlam bir dil bilgisi olmadan fikir olmuyor" ifadesini kullandı.

"Bizim teminatımız sizlersiniz" diyen Akar, bunun için gençlerin kendilerini iyi yetiştirmelerinin önemini dile getirdi. Gençlerden mücadele etmekten asla vazgeçmemelerini de isteyen Akar, rehavete kapılmadan, artan bir şiddet ve tempoda, azim ve kararlılıkla çalışmayı sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Öğrencilerin kazandıkları başarıları onlardan dinleyen, sorularını yanıtlayan Akar, bir gencin, "Yerli ve milli imkanlarla üretilen silah ve mühimmatın sergilenmesi istihbarat yönünden tehdit oluşturuyor mu" sorusu üzerine, "Günümüzde istihbarat çok farklı bir hale geldi. Teknik konuların büyük bölümü artık herkes tarafından biliniyor. Bunların kritik noktaları dışında istihbarat konusunda bir sorun yok. Herkes herkesi biliyor ama önemli olan bir milletin, bir kişinin, bir komutanın maksadı ve niyeti. Şu kadar silahı var ama bununla ne yapmak istiyor, niyeti ne. Önemli olan bu" yanıtını verdi.

Bakan Akar ve Bakan Nebati kafede oturdu

Öte yandan Akar, gençlerle buluşması öncesinde kent merkezindeki bir alışveriş merkezinde esnafı ziyaret etti, vatandaşlarla bir araya geldi. Halkın yoğun ilgisiyle karşılaşan Akar'a vatandaşlar, "Sizinle gurur duyuyoruz", "Allah yolunuzu açık etsin" ifadeleriyle sevgi gösterilerinde bulundu. Vatandaşlarla fotoğraf çektiren Akar, çocuklarla da yakından ilgilendi.

Sonrasında Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ile buradaki bir kafeye oturdu. Vatandaşların meraklı bakışları arasında kahve içen, onlarla sohbet eden Bakanlar Akar ve Nebati, buradan MSB Dijital Gösterim Merkezi'ne geçti. - KAYSERİ