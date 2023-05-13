- Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: "Kayserispor bizim için büyük bir sembol, şehrimizin medarı iftiharı" Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u ziyaret etti.

- Bakan Akar'dan Kayserispor'a ziyaret

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar :

"Kayserispor bizim için büyük bir sembol, şehrimizin medarı iftiharı"

KAYSERİ - Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'u ziyaret etti. Akar'a, Kayserispor ziyaretinde adının yazılı olduğu, 38 sırt numaralı forma hediye edildi.

AK Parti'den Kayseri milletvekili adayı gösterilen Hulusi Akar, Kayserispor'u ziyaret etti. Recep Mamur Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Ali Çamlı ve yönetim kurulu üyeleri tarafından karşılanan Akar, yapılan toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Kayserili hemşerilerinin kendisine gösterdiği destek ve yakın ilgiden dolayı teşekkür ederek sözlerine başlayan Hulusi Akar, "Kayserispor bizim için büyük bir sembol, şehrimizin medarı iftiharı. Kayserispor'un herkesin gönlünde ayrı bir yeri var. Şehrimizin imkanları ve sağladığı fırsatları kullanmak suretiyle Kayserispor'un şehrimizi çok daha üst seviyelerde temsil edeceğini, hemşerilerimizin de fırsatları değerlendirip Kayserispor'u daha fazla destekleyeceğine inanıyoruz" diye konuştu. Sözlerinin sonunda gösterilen ev sahipliği için teşekkür eden Akar, takıma ve yönetime başarı dileklerini iletti.

Ali Çamlı: "Karanlığa doğru giderken ışık oldu"

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı ise, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ağırlamaktan onur duyduklarını ifade ederek sözlerine başladı. Tıkandıkları ve ne yapacaklarını düşündükleri bir dönemde Akar'ın imdatlarına yetiştiğini aktaran Çamlı, "Karanlığa doğru giderken ışık oldu. Şehrim, yönetimim ve kulübüm adına en derin saygı ve hürmetlerimi sunuyorum" dedi.

Başarılarla dolu hayatında Akar'a daha büyük başarılar temennisinde bulunan Çamlı, şunları söyledi:

"Böyle bir isme şehir olarak sahip olmak hepimizi ayrı ayrı gururlandırıyor. Hulusi Akar paşanın ülkemiz ve şehrimiz için yaptıklarının değeri hiçbir zaman tartışılamaz. Bundan sonra Kayserispor'un endişe edeceği hiçbir şey olduğunu düşünmüyorum. Bugün burada konuşabiliyor, Kayserispor'u sahaya çıkarabiliyorsak bunu, asker görünümlü çakalları bertaraf ederek aslanlar gibi o hengamenin içinden çıkıp, halkının ve milletinin yanında yer alan Hulusi Akar'lara borçluyuz. Bunun siyasi bir söylemle alakası yoktur. Yurt içinde ve sınır ötesinde Hulusi Akar'ın ülkemize hizmeti çok büyüktür. Bunu bizlerin söylemesi lazım. Hulusi Akar paşam bir teşekkür beklemiyor hatta bunların konuşulmasından rahatsız olduğunu da biliyorum ama ben bunları söylemek gerektiğini düşünüyorum."

Sözlerinin sonunda Ali Çamlı, Hulusi Akar'a 38 sırt numaralı isminin yazılı olduğu Kayserispor forması hediye etti.