Bakan Akar: "Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik"
Yerel Haberler
Bakan Akar: "Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik"HATAY Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, afet bölgesinde açıklamalarda bulundu.
Bakan Akar: "Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik"
HATAY Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bölgedeki yaralıların hasardan dolayı TCG İskenderun gemisini görevlendirdik" dedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel