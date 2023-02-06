Bakan Akar: "Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik" Yerel Haberler Bakan Akar: "Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik"HATAY Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Akar: "Bölgedeki yaralıların sevk etmek için TCG İskenderun gemisini görevlendirdik" HATAY Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, afet bölgesinde açıklamalarda bulundu. Bakan Akar, "Bölgedeki yaralıların hasardan dolayı TCG İskenderun gemisini görevlendirdik" dedi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Hulusi Akar İskenderun Genel Yerel Haberler

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