Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla sınır hattında

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki birliklerde inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ile Hatay'a gitti. Hatay Havalimanı'nda 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Bakan Akar, beraberindeki komutanlarla Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Sektör Komutanlığına geçti.

Tören mangasını selamlamasının ardından Harekat Merkezi'ne geçen Akar, faaliyetlere ve sahadaki son duruma ilişkin bilgi aldı, talimatlar verdi. Bakan Akar'ın beraberindeki TSK komuta kademesi ile Suriye sınır hattındaki inceleme ve değerlendirmeleri devam ediyor. - ANKARA