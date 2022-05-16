Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor - Haberler

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Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor

ANKA - Emel Türegün - Yerel
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Bahçıvanlık Eğitimi, Çankaya Evleri'nde Başlıyor

Çankaya Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bahçıvanlık eğitimlerini, Çankaya Evleri'nde vermeye başlayacak.

Çankaya Belediyesi, vatandaşlar tarafından büyük ilgi gören bahçıvanlık eğitimlerini, Çankaya Evleri'nde vermeye başlayacak.

Çankaya Belediyesi'nin düzenlediği bahçıvanlık eğitimleri vatandaşlardan gelen yoğun istek üzerine bir kez daha başlatılıyor. Bahçıvanlık eğitimleri, Esat, Türkan Saylan, 100. Yıl ve Yıldız Çankaya Evleri'nde verilecek.

Eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşların, katılmak istedikleri Çankaya Evi'ne müracaat etmeleri gerekiyor.

ANKA / Emel Türegün - Yerel

Çankaya Belediyesi, Türkan Saylan, Çankaya, Yerel, Haberler

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