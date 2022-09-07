Bahçesinden dışarı sarkan üzümler için yazdığı notla gönülleri fethetti

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, bahçesinden dışarı sarkan asmadaki üzümleri, yoldan geçenlerin rahatça yiyebilmesi için 'Lütfen asmaları bıçak ile kesin, helal olsun' yazılı bir not bıraktı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bir vatandaş, bahçesinden dışarı sarkan asmadaki üzümleri, yoldan geçenlerin rahatça yiyebilmesi için 'Lütfen asmaları bıçak ile kesin, helal olsun' yazılı bir not bıraktı.

Elbistan'a bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde ikamet eden bir vatandaşın yıllar önce diktiği asmalar, büyüyerek bahçe duvarının üstünden aştı. Caddeye sarkan asmadaki üzümlerin vatandaşlar tarafından koparıldığını gören bahçe sahibi, örnek bir davranışa imza attı.

Yıllardır emek vererek yetiştirdiği üzümlerin koparılırken asmaya zarar verilmemesi için bıçak bırakan vatandaş, yanına da 'Dışarıya sarkan üzümleri lütfen bıçak ile kesin. Asma zarar görmesin. Afiyet, şifa olsun. Helal olsun" yazılı bir not astı.

İsminin açıklanmasını istemeyen asma sahibi, "Bahçemizde büyüyen asmanın dallarının çoğu dışarıya sarktı. Sokaktan geçen bazı vatandaşlar, üzümleri koparıp alıyor. Bu asmayı yıllar önce dikmiştim. Üzümler aileme de komşularımıza bol bol yeter. Benim tek isteğim, üzümleri koparırken asmaya zarar verilmemesi. Çünkü seneye de üzüm verecek bu asma. Ama dalı koparsa ne bana ne de yemek isteyen vatandaşlara bir şey kalmaz. O yüzden ben de bıçakla notu bıraktım. Canı çeken bıçakla üzüm salkımını kesip afiyetle yiyebilir. Helal olsun" şeklinde konuştu.

Notu gören vatandaşlar ise, asma sahibine teşekkür ederek, "Gerçekten çok güzel bir düşünce. Asma zarar görmezse herkes faydalanabilir. Allah razı olsun" ifadelerini kullandılar. - KAHRAMANMARAŞ