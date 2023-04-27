Bahçesindeki saksılarda kenevir yetiştiren şüpheli tutuklandı

SİNOP - Sinop'un Erfelek ilçesinde evinin bahçesinde saksılarda 27 kök Hint keneviri yetiştiren şahsa baskın düzenlendi. Adliyeye çıkarılan zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Sinop İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Erfelek ilçesinde uyuşturucu yetiştirdiği öğrenilen C.Y.'nin evine baskın düzenlendi. Yapılan incelemelerde şüphelinin bahçede pet şişelerden ve yoğurt kaplarından yaptığı saksılarda 27 kök Hint keneviri yetiştirdiği tespit edildi. Ayrıca şahsın evinde de bir miktar esrar ile 0,5 gram metamfetamin ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.