Bahçeşehir Koleji'nde 23 Nisan coşkusu - Haberler

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Bahçeşehir Koleji'nde 23 Nisan coşkusu

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bahçeşehir Koleji'nde 23 Nisan coşkusu

KOCAELİ(İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bahçeşehir Koleji'nde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

KOCAELİ(İHA) – 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, Bahçeşehir Koleji'nde öğrenciler, öğretmenler ve velilerin katılımıyla coşkuyla kutlandı.

Bahçeşehir Koleji, çocuklara armağan edilen egemenliğin 102. yılını, birbirinden eğlenceli etkinliklerle kutladı. Eğlence öncesinde gerçekleştirilen tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Hemen ardından günün anlam ve önemi anlatılarak, 2. sınıf öğrencilerinin okuduğu şiirlerle devam etti. Şiirlerle süslenen törende Mustafa Kemal Atatürk'ün sözleri paylaşıldı. Sözlerin ardından öğrencilerin müzik korosuyla tören son buldu. Törenin ardından etkinliklerde, mini disko dansları ve yarışmalar düzenlendi. Öğrencilerin, öğretmenlerin ve velilerin katılmış olduğu etkinlilerde herkes doyasıya eğlendi. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Bahçeşehir Koleji, Ulusal Egemenlik, 23 Nisan, Çocuk, Yerel, Haberler

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