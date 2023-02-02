Bahçesaray'da kar yağışından dolayı 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Yerel Haberler Bahçesaray'da kar yağışından dolayı 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandıBahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Bahçesaray'da kar yağışından dolayı 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı VAN Van'ın-Bahçesaray ilçesinde etkili olan yağışla yüksek kesimlerde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken, 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Geçtiğimiz hafta sonu yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alan kar yağışı, Doğu Anadolu Bölgesi'nde de etkili oluyor. Birçok mahalle ve mezra yolunun kapanmasına olan kar yağışı özellikle Bahçesaray'da hayatı olumsuz etkilerken, 72 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 30 santimetreye ulaştığı belirtildi. Kışın çetin geçtiği Bahçesaray'a bağlı Çatbayır Mahallesi'nde karla birlikte güzel manzaralar ortaya çıktı. Mahalleli, sabah toprak damlı evlerinin üzerindeki karları küreklerle temizlemeye çalıştı. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel Van Yerel Haberler

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