Bahçelievlerli öğrenciler hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti - Haberler

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Bahçelievlerli öğrenciler hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Bahçelievlerli öğrenciler hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret etti

Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken ilçede bulunan öğrenci ve veliler için Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret programı düzenledi.

Bahçelievler Belediyesi, 15 Temmuz hain darbe girişiminin yıldönümü yaklaşırken ilçede bulunan öğrenci ve veliler için Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret programı düzenledi.

FETÖ'nün 6 yıl önceki hain darbe girişimini engellemek için mücadele veren kahramanların eşyaları ile ülkeye ihanet eden darbecilerin kullandığı mühimmatların sergilendiği Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ne ziyaret eden öğrenciler tarihi 15 Temmuz darbe direnişini yakından görme imkanı buldu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün Anadolu Yakası çıkışında bulunan Hafıza 15 Temmuz Müzesi dünya darbeler ve sömürgecilik tarihine ışık tutuyor. 15 Temmuz destanını gelecek nesillere aktarmak ve ortak hafıza oluşturmak amacıyla 2019 yılında açılan müzeyi her gün binlerce kişi ziyaret ediyor.

Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni rehber eşliğinde gezen öğrenciler 15 Temmuz'la beraber Türkiye ve dünyadaki darbeler ve askeri vesayet ile ilgili bilgilendirildi. Hafıza 15 Temmuz Müzesi'ni ziyaret eden öğrencilerden Furkan Eker, bu ziyaretle 15 Temmuz'da yaşanan olayları daha derinden anladığını belirterek bu imkanı sağlayan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'a teşekkür etti. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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