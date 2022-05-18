Bahçelievler Genç Lig Şehit Enes Koç Sezonu sona erdi - Haberler

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Bahçelievler Belediyesi, Bahçelievler İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Bahçelievler Gençlik Hizmetleri ve İlçe Spor Müdürlüğü arasında imzalanan protokol uyarınca gerçekleşen Bahçelievler Genç Lig Şehit Enes Koç Sezonu sona erdi.

Bahçelievler Hasan Doğan Spor Kompleksi'nde yapılan karşılaşmalarda 20 lise, 32 takım yer aldı. 5 hafta süren turnuvalara katılan takımların tüm malzemeleri Bahçelievler Belediyesi tarafından karşılanandı. Öğrenciler 40 basketbol ve 37 voleybol müsabakasında birbirleriyle kıyasıya mücadele etti.

Genç Lig Şehit Enes Koç ödül töreninde konuşan Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır: "Bu hafta 19 Mayıs haftası. Şimdiden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nızı kutluyorum. Bahçelievler Belediyesi olarak biz de spor yapan geçlerimizi, eğitim alan gençlerimizi, sanatla ilgilenen gençlerimizi bir araya getiriyoruz. Onları mutlu etmek, onlara ekip ruhu, aile ruhu, bir takım olma ruhu kazandırmak adına bu turnuvayı düzenledik. Turnuvamızın adını Genç Lig Şehit Enes Koç olarak ilan ettik. Şehidimiz Enes Koç'un ailesi burada bizimle birlikteler. Onlara çok teşekkür ediyorum" dedi.

Turnuvaya katılan takımlara teşekkür eden Bahadır, "İki kupayı da Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi kazandı. Kendilerini tebrik ediyorum. Birinci olan takımımızı Bosna gezisine, ikinci olan takımımızı Kapadokya gezisine gönderiyoruz. Üçüncü olan takımımızı da çeşitli hediyelerle ödüllendiriyoruz" açıklamalarında bulundu.

Genç Lig Şehit Enes Koç Sezonu basketbol karşılaşmalarında birinciliği Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi alırken, Şehit Cengiz Sarıbaş Anadolu Lisesi ikinci ve Özel Arel Fen Lisesi üçünü oldu. Voleybol karşılaşmalarında yine Bahçelievler Cumhuriyet Anadolu Lisesi birinci olurken, Bahçelievler Anadolu Lisesi ikinci, Dede Korkut Anadolu Lisesi üçüncü oldu.

Bahçelievler'de bulunan tüm resmi ve özel liseleri kapsayan "Bahçelievler Genç Lig Okullar Arası Basketbol ve Voleybol Turnuvası", ödül töreninin ardından sona erdi. Bahçelievler Belediyesi tarafından sezona ismi verilen Şehit Enes Koç, 8 Ocak 2022'de Barış Pınarı Harekat bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle şehit olmuştu. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel