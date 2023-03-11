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Bahçelievler'de yağış etkili oldu

Yerel Haberler

Bahçelievler'de yağış etkili oldu Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve lodos uyarılarının ardından beklenen yağmur yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olmaya başladı.

Bahçelievler'de yağış etkili oldu

İSTANBUL - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yağış ve lodos uyarılarının ardından beklenen yağmur yağışı İstanbul'un bazı ilçelerinde etkili olmaya başladı. Sağanak yağışa yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altına sığındı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AFAD'dan yapılan yağış ve fırtına uyarısının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Bahçelievler Yenibosna'da ani bastıran yağışa yakalanan vatandaşlar, ıslanmamak için sığınacak yer aradı. Hazırlıksız yakalanan vatandaşlar durak ve ağaç altlarına sığındı. Yağış nedeniyle trafikte de yoğunluk oluştuğu görüldü.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Bahçelievler İstanbul Genel Yerel Haberler

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