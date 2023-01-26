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Bahçelievler'de öğrenciler için "Yarıyıl Tatil Şenliği" programı düzenlendi

Yerel Haberler

Bahçelievler'de öğrenciler için 'Yarıyıl Tatil Şenliği' programı düzenlendi

Bahçelievler Belediyesi, karnesini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler için "Yarıyıl Tatil Şenliği" programı düzenlendi.

Bahçelievler Belediyesi, karnesini alarak yarıyıl tatiline giren öğrenciler için "Yarıyıl Tatil Şenliği" programı düzenlendi. Soğanlı Çadırında devam eden yarıyıl tatili şenliği 5 Şubat'a kadar sürecek.

Bahçelievler Belediyesi'nin öğrenciler için özel hazırladığı yarıyıl tatil şenliğinde çocuklar atlı karınca, şişme oyun parkurları, illüzyon gösterileri, palyaço, jonglör, zıp zıp, karagöz kukla etkinlikleri ile doyasıya eğlendi. Diğer yandan bir kısım öğrenciler tiyatro, atölye çalışmaları ve yüz boyama etkinliklerine katıldı. Öğrenciler için eğlence programında ikram da unutulmadı.

Çocuklar için karne hediyesi şeklinde oyun çadırı düzenlediklerini söyleyen Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır; 'Çocuklarımızın en iyi şekilde eğitim alabilmeleri için fiziki şartları sağlamak boynumuzun borcudur. Spor imkanlarından kırtasiye desteğine, yaz ve kış spor okullarımızdan kültür-sanat kurslarına varıncaya kadar birçok hizmeti veriyoruz' dedi.

Öğrencilere sürpriz hediyelerin verildiği yarıyıl tatil şenliğine gitmek isteyenler için Bahçelievler Belediyesi ilçenin farklı noktalarından her saat başı ücretsiz ring servis imkanı sağlıyor. Soğanlı Çadırında devam eden yarıyıl tatili şenliği 5 Şubat'a kadar sürecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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