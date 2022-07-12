Bahçelievler'de kurban satış ve kesim alanları temizlendi - Haberler

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Bahçelievler'de kurban satış ve kesim alanları temizlendi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
Bahçelievler'de kurban satış ve kesim alanları temizlendi

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ardından ilçede geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı.

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramı'nın ardından ilçede geniş çaplı bir temizlik çalışması başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu Kurban satış ve kesim alanları dezenfekte edilerek çevre ve halk sağlığına uygun bir hale getirildi.

Bahçelievler Belediyesi, Kurban Bayramının üçüncü gününden başlayarak 'İlçe Kurban Kurulu' tarafından izin verilen 22 ayrı noktadaki Kurban satış ve kesim alanlarında ilgili ekiplerle birlikte temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gerekli temizlik ekipmanları ve iş makineleri ile birlikte kurban atıkları toplandı. Bahçelievler'de bulunan sokak ve caddelerde de tazyikli yıkama çalışması yapıldı. İlçede alınan önlemler ile birlikte Kurban satış ve kesim alanlarındaki yapılan temizlik sayesinde vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesi sağlandı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Yerel

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